Zelda BotW-Spieler sammelt alle 900 Krogsamen – ohne Klamotten, Essen, Glitches oder Elixire

Ein Zelda Breath of the Wild-Fan stellt sich der vielleicht größten Herausforderung überhaupt: Im sogenannten Naked with Nothing-Run werden alle 900 Krogsamen in der Spielwelt eingesammelt, aber das Ganze muss komplett ohne die klassischen Hilfsmittel des Spiels passieren. Also ohne Kleidung, ohne Essen, Elixiere oder Glitches. Link kann zwar auf die vier Runen des Shiekah-Steins und Waffen zurückgreifen, aber hat die ganze Zeit über nur drei Herzcontainer und einen einzigen Ausdauer-Kreis.

Hart, härter, am härtesten: Falls ihr dachtet, der Zelda BotW-Run komplett ohne Schaden war schon krass, dann haben wir hier noch etwas ganz Besonderes für euch. Ein Zelda Breath of the Wild-Spieler hat den Beweis angetreten, dass es tatsächlich möglich ist, alle 900 Krogsamen in der Spielwelt einzusammeln, ohne auf Essen, Klamotten, Glitches, Elixiere oder ähnliches zurückzugreifen. Dabei hat er auch noch nur drei Herzen und ein Ausdauer-Rad.

Wieso das denn? Es ging Redditor TheIncreaser2000 laut eigener Aussage vor allem darum, die Freiheit von Zelda Breath of the Wild auf die Probe zu stellen und gleichzeitig komplett auf die Spitze zu treiben. In Zelda BotW ist sehr viel möglich und das Spiel bietet haufenweise Freiheiten, aber wie weit geht es wirklich?

Turns out: Extrem weit. Ihr könnt nicht nur direkt in Unterhosen zum Endgegner und den mit einem Topfdeckel und Kochlöffel vermöbeln (wenn ihr es schafft), sondern eben auch alle 900 Krogs aufstöbern – nackt, mit nichts sonst. Das dauert natürlich und ist alles andere als einfach, aber es geht und allein das ist schwer beeindruckend.

So hat er es geschafft: Mit sehr viel Vorbereitung. Diesem Run ging ein erster Versuch voraus, bei dem bereits 500 Krogsamen gesammelt waren, aber dann wurde der Spielstand aus Versehen gelöscht. Im Endeffekt ein Glücksfall für TheIncreaser2000, wie er schreibt. So habe er nochmal von vorn anfangen und sehr viel planmäßiger und besser organisiert vorgehen können.

Gegen die Hitze: Einerseits konnten hier die blauen Gelees helfen, die Link durchnässen und ihm Feuerschutz bieten. In der Wüste hilft ein Lagerfeuer, bei Nacht ist es kalt.

Einerseits konnten hier die blauen Gelees helfen, die Link durchnässen und ihm Feuerschutz bieten. In der Wüste hilft ein Lagerfeuer, bei Nacht ist es kalt. Bei der Kälte: Eine Fackel wirkt wunder, ansonsten hilft zunächst aber auch ein einfaches Feuerschwert. Es wärmt sogar, wenn es nur auf dem Rücken getragen wird.

Eine Fackel wirkt wunder, ansonsten hilft zunächst aber auch ein einfaches Feuerschwert. Es wärmt sogar, wenn es nur auf dem Rücken getragen wird. In die Höhe: Um schwer erreichbare Krogsamen einzusacken, können beim Klettern Vorsprünge genutzt werden. Außerdem kann Link mit Feuer Luftströme erzeugen, die euch mit dem Parasegel nach oben befördern.

Um es beweisen zu können, hat der Zelda-Profi sogar noch einige weitere, besonders harte Regeln befolgt. Gespielt wurde im Mastermodus und er hat keinerlei Türme oder Schreine (vom Tutorial-Plateau abgesehen) aktiviert. Auch die Titanen wurden komplett ignoriert, keine Schnellreise benutzt, genau wie die Champion-Fähigkeiten oder die Feen. Heilen war nur durch Betten, heiße Quellen und Ställe erlaubt.

Es wird langsam wirklich Zeit, dass endlich das Sequel zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint. Wann das soweit sein wird, steht aktuell aber leider noch nicht genau fest. Bisher wurde von Nintendo lediglich das Jahr 2022 als Release-Zeitraum angegeben. Mit etwas Glück müssen wir also nicht mehr allzu lange auf Zelda BotW 2 warten.

Wie findet ihr die Naked with Nothing-Challenge? Was ist euer größter Zelda BotW-Triumph?