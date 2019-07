Vor einigen Tagen berichteten wir darüber, dass ein bekannter Trick aus Zelda: Breath of the Wild aktuell hohe Wellen in der Community schlägt: Wenn es gewittert kann Link mit metallischen Waffen Blitze auffangen und sie im Thor- oder Zeus-Style selbst auf seine Feinde schleudern.

Natürlich findet dieser Trick gerade etliche Nachahmer. Auch Reddit-User "choppa790Bot" hat's versucht, scheitert in seinem Video aber so grandios, dass sich jetzt die halbe Community darüber beömmelt.

Spieler will Blitz abfeuern und wird selbst gegrillt

Was passiert? Der Spieler im unteren Video bekämpft einen Hinox während eines Gewittersturms und nutzt seinen Bumerang, um Blitze einzufangen und sie auf das Monster zu schleudern.

Dumm nur, dass er bei seinem Vorhaben selbst vom Blitz getroffen wird und zu Boden geht. Einige Spieler in den Kommentaren meinen, dass es am Metallschild liegt, das Link zusätzlich auf dem Rücken trägt...

Hier der Link zum Video.