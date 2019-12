Zelda: Breath of the Wild 2 - Nintendo zeigt Behind the Scenes-Bilder

Zelda: Breath of the Wild zählt zu den besten Spielen des Jahrzehnts. Umso erfreulicher wirkte die Ankündigung des Sequels. Auch wenn wir außer einem Trailer bisher natürlich nur sehr wenig Informationen zu Zelda: BotW 2 haben. Zumindest ein kleines bisschen mehr Licht ins Dunkel bringt jetzt eine Ladung an Bildern.

Nintendo hat im Rahmen einer Stellenausschreibung einige Making of-Bilder veröffentlicht, die Einblick in die Arbeit am Ankündigungstrailer zu Breath of the Wild 2 geben.

Nintendo sucht neue Leute & zeigt Behind the Scenes-Material

So wurde der Trailer gemacht: Der Zelda: Breath of the Wild 2-Trailer war eine der größten und positivsten Überraschungen der E3 2019. Wie das Video entstanden ist, lässt sich jetzt durch einige neue Bilder erahnen, die Nintendo auf seiner Karriere-Seite veröffentlicht hat.

Nichts Neues? Wir erhalten hier zwar keine neuen Informationen und Enthüllungen über das Spiel, können dafür aber sehr schön den Entstehungsprozess nachverfolgen: Von Konzeptzeichnungen über MotionCapturing-Aufnahmen bis hin zur Animation und der fertigen Szene.

Auf der Karriere-Seite von Nintendo gibt es noch jede Menge andere Eindrücke zu sammeln und Einblicke zu erhaschen. Um zukünftige Entwickler und Entwicklerinnen zu überzeugen, werden große Geschütze aufgefahren. Neben Zelda: Breath of the Wild sehen wir auch einige Bilder aus Splatoon 2, Super Mario Odyssey oder Mario Kart 8 Deluxe.

"Wir suchen sowohl die Power, das Spielen zu erschaffen, als auch die Power, Kunst zu erschaffen."

Hier könnt ihr euch nochmal den zauberhaften Enthüllungstrailer zu Zelda: Breath of the Wild 2 anschauen.

