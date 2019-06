Zelda BotW-Fan startet Experiment & schafft ungewollt das Unmögliche

Wer Zelda: Breath of the Wild kennt, der weiß, was sich mit dem Stasismodul so alles anstellen lässt. Mit dem Werkzeug lassen sich beispielsweise Schreine in 15 Sekunden lösen, ganze Bäume in die Luft katapultieren - oder Felsen in tödliche Wurfgeschosse verwandeln. Letzteres zeigt auch Reddit-User Vah Naboris in seinem Video, jedoch komplett unabsichtlich.

Spieler killt via Stasismodul versehentlich ganzen Bokoblin-Pulk

"Das läuft ganz GENAU SO ab wie geplant", schreibt der Spieler flunkernd zu seinem Video im entsprechenden Reddit-Post.

Was passiert? Eigentlich will der User nur das Stasis-Modul nutzen, um zusammen mit einem Felsen in die Luft katapultiert zu werden. Wird ein Gegenstand wie ein Stein mit dem Modul in Stasis versetzt, friert er ein. Nun muss er nur noch mit einer beliebigen Waffe malträtiert werden und die angesammelte kinetische Energie katapultiert ihn in die Lüfte.

Ganz genau so passiert es mit dem Felsen des Spielers. Allerdings fliegt der in die vollkommen falsche Richtung und löscht mir nichts dir nichts ein komplettes Bokoblin-Camp aus. Damit hat Vah Naboris wohl ganz sicher nicht gerechnet.

Hier der Link zum Video.

Zelda: Breath of the Wild ist für Nintendo Switch und Wii U erhältlich.