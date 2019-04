Wie viele Spieler habe ich bislang unzählige Stunden im Open World-Hyrule von The Legend of Zelda: Breath of the Wild verbracht und jeden Stein mittlerweile vermutlich dreimal umgedreht. Die unteren Videos zeigen den Switch- und Wii U-Hit allerdings aus einer ganz anderen Perspektive heraus, und - oh wow - so würde ich das gesamte Abenteuer am liebsten noch einmal erleben wollen.

Breath of the Wild in der Ego-Perspektive

Eine neue Cemu-Mod spendiert dem eigentlichen Third-Person-Abenteuer nämlich eine First-Person-Perspektive.

Wie uns Youtuber BSoD Gaming erklärt, kann via Mod das komplette Spiel in Ego-Ansicht gespielt werden - und das sieht verdammt gut aus. Seht selbst:

Gameplay von Breath of the Wild in der Ego-Perspektive

Im zweiten Video könnt ihr noch einmal in einem Let's Play sehen, wie Breath of the Wild in der Ego-Perspektive wirkt. Youtuber Austin John Plays startet das Spiel von Anfang an, vermöbelt einen Pulk Bokoblins und wagt sich an einen Schrein.

Die First-Person-Mod dürfte auch für Virtual Reality-Enthusiasten interessant sein, schließlich behält das Action-Adventure im VR-Modus die Third-Person-Perspektive bei, sorgt aber bei einigen Spielern unter anderem deshalb für Motion Sickness.

Doch ein wichtiger Hinweis: Nintendo bietet offiziell keine Möglichkeit, Zelda: Breath of the Wild mit Mods zu spielen. Das heißt, dass ihr einige Umwege und Schwierigkeiten in Kauf nehmen wollt, um die Mods überhaupt zum Laufen zu bringen. Dass das Ganze funktioniert und welche Folgen die Nutzung von Mods hat, kann euch niemand garantieren.

Zelda: Breath of the Wild ist für Nintendo Switch und Wii U erhältlich.