Zelda-Regisseur Wes Ball hat schon vor 13 Jahren verraten, wie er sich den perfekten Zelda-Film vorstellt

Zelda wird zum Kinofilm und angeblich Live Action – aber das kann Vieles bedeuten.

Zelda-Fans auf der ganzen Welt rätseln, wie wohl der angekündigte Kinofilm wird, wer welche Rolle spielt und ob Link spricht. Dabei hat Regisseur Wes Ball schon vor Jahren darüber gesprochen, wie er sich einen (damals noch hypothetischen) Zelda-Film vorstellt. Und der könnte anders werden als gedacht.

Der Zelda-Film könnte vielleicht doch gar nicht so ein klassischer Live-Action-Film werden

Darum geht's: Zelda wird verfilmt. Schon seit vielen Jahren sollen die Verantwortlichen darüber nachdenken und jetzt wurde es offiziell gemacht. Allzu viel wissen wir noch nicht über den Film, es soll aber ein Live Action-Streifen werden. Das heißt normalerweise, dass wir es mit echten Schauspieler*innen zu tun bekommen, aber die Definition franst an den Seiten aus, wenn man so will.

Wes Ball ist absoluter Zelda-Fan! Die gute Nachricht zuerst: Der Regisseur, der den Zelda-Film dreht, ist ein richtiger Fan der Reihe und das nicht erst seit ein paar Jahren. Nein, im Gegenteil, er hat sich schon vor dreizehn Jahren öffentlich auf Twitter Gedanken darüber gemacht, wie ein Zelda-Film aussehen könnte.

Eher wie Avatar oder Planet der Affen? Wie Zeltik in seinem ausführlichen YouTube-Video erklärt, war Wes Ball bereits 2010 der Meinung, dass der nächste Film, der eine richtig umfangreiche Motion Capturing-Behandlung im großen Stil verpasst bekommen sollte, ein The Legend of Zelda-Film wäre. Als direkten Vergleich zieht er Avatar heran.

Alles eine Frage der Definition: Der Regisseur des Zelda-Films hat 2014 schon geglaubt, dass ein komplett animierter Film für Erwachsene funktionieren könnte, solange er trotzdem ein starkes Live Action-Gefühl hätte. Durch Motion Capturing wären weiterhin echte Menschen hinter den Kulissen beteiligt.

2018 war Wes Ball bereits der Meinung, die Welt wäre nicht mehr weit entfernt von Serien oder einem Film, der komplett in einer Spiele-Engine gerendert wurde:

Der Regisseur kennt sich damit aus: Mittlerweile hat Wes Ball jede Menge Erfahrung mit Motion Capturing-Verfahren und Filmen, die die Technik nutzen, gesammelt. Er hat beispielsweise nicht nur den neuesten Planet der Affen-Film gedreht, der massiv darauf setzt, sondern auch viele kleinere, experimentelle Projekte wie Ruin oder Mouse Guard.

Hier schließt sich der Kreis: Wes Ball könnte genau der richtige Mann für den Job sein. Er erfüllt sich jetzt nicht nur einen Traum, sondern nutzt womöglich auch noch haufenweise Technik, mit der er sich schon seit Jahrzehnten auseinandersetzt.

Die Preisfrage bleibt natürlich: Bekommen wir es vielleicht wirklich mit einem komplett animierten Film zu tun? Dann wäre es ziemlich fragwürdig, dass die Zelda-Verfilmung als Live Action-Film angekündigt wurde. Immerhin verstehen die allermeisten Menschen darunter etwas ganz anderes.

Aber es kann auch ein Mix werden und das klingt aktuell am Wahrscheinlichsten. Es wirkt sehr gut vorstellbar, dass im kommenden Zelda-Film zum Beispiel die Rito, Zora und Goronen mit Hilfe von Motion Capturing und Animationen zum Leben erweckt werden, während sich neben ihnen viele echte Schauspieler*innen als Hylianer tummeln.

Wie fändet ihr einen Zelda-Film à la Avatar? Oder könnt ihr euch sogar einen 100% animierten Streifen vorstellen? Was wünscht ihr euch im Idealfall?