Nintendo Switch Online: Banjo-Kazooie könnt ihr noch diese Woche im Service zocken

Banjo-Kazooie weckt bei einigen von uns wunderbare Kindheitserinnerungen, während andere den N64-Klassiker bisher verpasst haben. Zwei gute Gründe, sich zu freuen, dass das tierische Duo bald die Switch unsicher macht. Nun ist bekannt, zu welchem Datum ihr mit den beiden loslegen könnt – und ihr müsst euch kaum mehr gedulden.

Banjo-Kazooie bei Switch Online

Darum geht es: Den Abo-Service Nintendo Switch Online braucht ihr, um mit euren Freund*innen zusammen zu spielen. Im Paket enthalten sind aber daneben auch beliebte NES- und SNES-Klassiker. Kürzlich wurde die Spiele-Riege darüber hinaus um N64-Titel wie Paper Mario erweitert - und weitere sollen noch folgen. Diese Woche wartet Banjo-Kazooie auf euch.

Datum bekannt: Der spaßige 3D-Plattformer erweitert schon morgen, am 20. Januar, das Spiele-Sortiment, wie nintendoeverything.com berichtet.

So könnt ihr Banjo-Kazooie zocken: Um die N64-Titel spielen zu können, braucht ihr den Expansion Pass für Nintendo Switch Online, der unter Fans zunächst für einigen Unmut gesorgt hat. In der Kritik standen die Emulationsqualität und der saftige Aufpreis. Wer die neuen Titel dazu erhalten möchte, zahlt 40 Euro, also doppelt so viel wie das normale Abo.

Dieser Trailer verschafft euch einen Überblick über die Erweiterung:

Hier geht's zu unserer Übersicht über alle N64- und SEGA-Titel, die im Expansion Pass enthalten oder noch geplant sind:

Das erwartet euch in Banjo-Kazooie

In Banjo-Kazooie erlebt ihr ein Abenteuer mit den beiden namensgebenden Hauptfiguren – einem ungleichen Duo: Honigbär Banjo und Vogeldame Kazooie, die er huckepack im Rucksack trägt. Die beiden haben eine wichtige Mission, denn sie müssen die Schwester des felligen Helden aus den Fängen einer Hexe retten.

Euch erwartet ein charmanter Plattformer, vollgepackt mit Action und Humor. Der Titel wurde von Rare entwickelt und erschien erstmals im Jahr 1998 auf dem N64. 2008 erschien bereits ein Remaster für die Xbox360.

Werdet ihr morgen gleich loslegen und verbindet ihr positive Erinnerungen mit dem Spiel oder ist es Neuland für euch?