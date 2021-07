Zelda: Skyward Sword HD - Die Kamera lässt sich endlich frei bewegen, aber leider nicht immer

Es dauert nicht mehr lange, dann können wir endlich Zelda: Skyward Sword HD auf der Switch spielen. Die Neuauflage des Wii-Klassikers erscheint schon übermorgen, am Freitag, dem 16. Juli. Sie bringt jede Menge Verbesserungen mit sich, die nach und nach im Detail angekündigt werden. Zum Beispiel kann die Kamera im Spiel jetzt endlich völlig frei bewegt werden, was früher nicht der Fall war. Aber einen kleinen Wermutstropfen gibt es dabei immer noch: In den Kämpfen lässt sich die Kamera nur bewegen, wenn ihr die Bewegungssteuerung nutzt.

Zelda Skyward Sword HD führt auf der Switch eine weitere sinnvolle Neuerung ein

Kamera endlich frei drehbar: Langsam, aber sicher kristalliert sich heraus, dass die Switch-Neuauflage von Skyward Sword offenbar wirklich die meisten der größten Kritikpunkte am Original ausmerzt. Jetzt wurde nämlich auch noch verraten, dass wir die vormals feste Kamera frei steuern können.

Das ging in der Original-Fassung für die Wii nicht, gehört mittlerweile aber in den meisten Spielen zum Standard. Wer will, kann das jetzt also auch tun, und zwar wie gewohnt mit dem rechten Stick. Wer die Debatte um die Bewegungssteuerung und die Alternative dazu verfolgt hat, ahnt aber vielleicht schon, wo hier der Hund begraben liegt.

Nicht immer in Kämpfen: Wer keine Lust auf das Rumgefuchtel hat, kann in der Neuauflage von Zelda Skyward Sword die Bewegungstteuerung für Schwert und Co abstellen. Dann müsst ihr die entsprechenden Bewegungen mit dem rechten Stick machen. Das heißt aber, dass ihr den in Kämpfen natürlich nicht gleichzeitig auch noch für die Steuerung der Kamera benutzen könnt.

Wer also auch in den Kämpfen die Kamera bewegen will, muss wohl oder übel die Bewegungssteuerung nutzen. Ansonsten könnt ihr die Kamera zwar immer frei drehen, aber eben nicht, wenn ihr den rechten Analogstick für die Dinge benutzt, die sich normalerweise mit einer Bewegung des rechten Joy-Cons erledigen lassen.

Das Remaster von The Legend of Zelda: Skyward Sword HD erscheint am Freitag, den 16. Juli für die Nintendo Switch. Das Spiel stellt den zeitlich allerersten Zelda-Titel der Timeline des Franchises dar. Es könnte eine Art Verbindungsglied zwischen Zelda Breath of the Wild und dessen für 2022 angekündigtem Sequel darstellen.

Wie findet ihr die Möglichkeit, die Kamera frei bewegen zu können? Welches Steuerungs-Schema werdet ihr nutzen?