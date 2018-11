Zelda - Ist das nächste Spiel ein Switch-Port von Skyward Sword?

Der langjährige Zelda-Producer und -Director Eiji Aonuma hat möglicherweise einen Hinweis darauf gegeben, welches Zelda-Abenteuer uns nach Breath of the Wild bevorsteht.

Was hat er gesagt? Auf einem The Legend of Zelda-Konzert in Osaka, Japan soll Aonuma mehreren Berichten zufolge eine Nintendo Switch-Version des Wii-Spiels The Legend of Zelda: Skyward Sword angedeutet haben.

"Ich weiß worauf ihr wartet"

Laut der Seite The Nerd Mag habe Aonuma dem Publikum folgendes auf der Bühne gefragt: "Ich weiß worauf ihr wartet - Skyward Sword für Nintendo Switch, richtig?".

Mehrere Twitter-Posts von Fans scheinen zu bestätigen, dass Aonuma auf dem Konzert tatsächlich möglicherweise einen Switch-Port des Action-Adventures angeteast hat.

It seems Aonuma teased Skyward Sword for Switch at the Zelda concert in Osaka today. Multiple attendees are tweeting about it. — Zalman (@enterzalman) November 25, 2018

"Scheint so als habe Aonuma Skyward Sword für Switch auf einem Konzer in Osaka angedeutet. Mehrere Besucher twittern darüber. "

Doch Achtung: Hier ist natürlich Vorsicht geboten. Nintendo hat die Switch-Fassung von Skyward Sword nicht offiziell bestätigt.

Wie wahrscheinlich ist Skyward Sword für Switch?

Portierungen nichts Neues: Nintendo setzte in der Vergangenheit bereits öfter auf Switch-Ports alter Spiele, eine Neuauflage von Skyward Sword wäre also denkbar. Das Action Adventure wäre dann der erste Wii-Titel, den das Unternehmen auf seine aktuelle Konsole bringen würde.

Zudem komme Game Informer zufolge das nächste Zelda-Spiel "früher als gedacht". Damit könnte womöglich der Port gemeint sein - immerhin nehmen Portierungen weniger Zeit in Anspruch als die Entwicklung eines komplett neuen Ablegers.

Skyward Sword setzt auf der Wii außerdem stark auf Motion Control, was sich in der Theorie ebenfalls gut auf die Switch übertragen ließe.

Nintendo hat sogar bereits HD-Screenshots des himmlischen Abenteuers veröffentlicht. Auf der GDC 2017 zeigte das Unternehmen Bilder, die zu Testzwecken während der Entwicklung von Breath of the Wild entstanden sind und uns vor Augen führen, wie Skyward Sword auf der Switch aussehen könnte:

in regards to the skyward sword switch rumors, during breath of the wild's development nintendo did some quicks tests about how skyward sword would look like in HD and this is how it came: pic.twitter.com/xSeEb3SMIy — Kanozu (@DoYouKnoz) November 25, 2018

Nintendo hat also definitiv bereits mit den Gedanken einer HD-Neuauflage gespielt. Doch nochmals der Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um Spekulationen.

