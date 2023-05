Damit Link sich bestens schützen kann, braucht ihr den Hylia-Schild.

Link startet sein Abenteuer in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mit dem, was er am Leib trägt. Gerade zu Beginn des Spiels finden wir häufig schwache Schilde, die schon nach wenigen Schlägen zerbrechen.

Doch wie schon in Breath of the Wild gibt es auch in TotK den Hylia-Schild, der viel mehr Schaden als andere Schilder einstecken kann. Wenn ihr unseren Guide befolgt, könnt ihr den Schild schon nach wenigen Spielstunden bekommen.

Tears of the Kingdom: So bekommt ihr den Hylia-Schild

Voraussetzung: Um an den Hylia-Schild zu gelangen, müsst ihr das Tutorial durchgespielt haben und in den Besitz des Paragleiters gelangt sein. Diesen bekommt ihr, indem ihr die Hauptquests absolviert. Außerdem solltet ihr euch einen Bogen und Pfeile besorgen.

Weg zum Schild: Im Anschluss müsst ihr euch in das Gebiet „Inneres Hyrule“ begeben und euch von dort in die Luft schleudern lassen, um mithilfe des Paragleiters zum fliegenden Schloss Hyrule zu gelangen.

Um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr euch im Vorfeld Ausdauertränke besorgen, damit ihr während des Flugs nicht abstürzt. Die Ausdauertränke erhaltet ihr, indem ihr Ausdauerschrecken oder -käfer mit einem Monsterteil (zum Beispiel einem Bokblin-Horn) kombiniert.

In einem Video von BeardBear seht ihr die genaue Flugbahn:

Begebt euch daraufhin in den Norden des Schlosses und lasst euch in einen Abgrund im Nordwesten fallen. Dort gelangt ihr zu den unteren Etagen und findet eine ehemalige Anlegestelle für Boote.

Ihr müsst keinen einzigen Gegner bekämpfen, um an den Schild zu gelangen. Auf einer Treppe versperrt euch ein Gegner zwar den Weg, doch ihr könnt ihn weglocken und euch von der Seite aus einen Kletterpfad bahnen.

Habt ihr die obere Plattform erreicht, müsst ihr einen Pfeil in die Feuerfackeln halten und mit dem brennenden Pfeil ein großes Feuer in der mittigen Feuerschale entzünden. Kurz darauf erscheint eine Truhe, die den besagten Hylia-Schild enthält.

Solltet ihr noch mehr Hilfe benötigen, könnten euch unsere anderen Guides weiterhelfen:

Achtung, der Hylia-Schild kann zerbrechen! Der Hylia-Schild hat einen Rüstungswert von 90 und kann damit wesentlich mehr Schaden als andere Schilde einstecken. Allerdings ist auch er zerstörbar und geht nach einer Weile zu Bruch.

In BotW war es noch möglich, den Schild wiederzubekommen, nachdem er einmal zerbrochen war. Ob es diese Möglichkeit in Tears of the Kingdom gibt, ist bislang noch nicht klar. Ihr könnt ihn aber, genauso wie Waffen, mit der Synthese-Fähigkeit verstärken und so haltbarer machen. Dafür müsst ihr den Schild mit einem zweiten Gegenstand kombinieren.