Zelda: Tears of the Kingdom-Collector's Edition bestätigt wohl die geleakte limitierte OLED-Switch

Vor gar nicht allzu langer Zeit machten Bilder einer Special Edition der Nintendo Switch OLED die Runde. Die zeigten die Hybrid-Konsole im Look des kommenden Blockbusters Zelda: Tears of the Kingdom. Allerdings gibt es immer noch keine Ankündigung oder offizielle Bestätigung – aber dank der Collector's Edition zum Spiel existiert jetzt ein handfester neuer Hinweis, dass der Leak echt ist.

Gut Neuigkeiten für Zelda-Fans: Die Switch-Edition zu TotK könnte wirklich kommen

Darum geht's: Im Netz kursieren seit Wochen die Bilder einer limitierten Switch-Edition. Die könnte passend zu oder sogar mit Zelda: Tears of the Kingdom veröffentlicht werden. So sieht der Leak aus:

1 2 Zelda Switch OLED im Tears of the Kingdom-Design aufgetaucht

Switch-Edition offenbar echt: Wir wissen es zwar immer noch nicht ganz genau, aber die Enthüllung der Collector's Edition von Zelda TotK könnte mit einem Symbol den entscheidenden Hinweis darauf geliefert haben, dass die limitierte Switch-Edition im Zelda-Look wirklich existiert.

Was ist das für ein Symbol? Bis zur Ankündigung der Zelda-CE konnten wir nichts mit den Symbolen auf den Joy-Con der Switch anfangen. Sie hatten scheinbar nichts mit Zelda zu tun.

Jetzt wissen wir aber: Haben sie sehr wohl! In der Collector's Edition sind nämlich einige Pins enthalten. Die kommen in einer Art Schuber und in dessen Mitte prangt das gleiche Symbol, was den Leak umso glaubwürdiger macht:

Mehr Infos zur Collector's Edition von Zelda: Tears of the Kingdom findet ihr hier. Allerdings gibt es wohl leider immer noch keine Möglichkeit, sie vorzubestellen.

Auch von der immer wahrscheinlicher wirkenden OLED-Switch im Zelda-Design fehlt trotz näher rückendem Release des Spiel noch jede Spur. Wir sind gespannt, wie lange Nintendo noch damit wartet, sie anzukündigen. Dass sie kommt, halten wir mittlerweile für äußerst realistisch.

Hier könnt ihr euch den neusten Trailer zu Zelda Tears of the Kingdom ansehen:

2:18 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Neues Gameplay und Story-Hinweise im Trailer

Wann kommt Zelda TotK? Es dauert nur noch wenige Monate. Am 12. Mai soll es soweit sein, dann kommt Nintendos großes neues Zelda-Spiel. Es könnte das letzte seiner Art für die Switch sein. Aber womöglich hat Nintendo auch noch mehr in der Hinterhand.

