Zelda: Tears of the Kingdom - Diese 5 Entdeckungen aus dem Trailer bereiten mir Gänsehaut

Im neuen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Trailer hat Nintendo einige neue Features enthüllt, auf die wir uns im Breath of the Wild-Sequel freuen können. So gibt es neue Fahrzeuge, Waffen und Fähigkeiten, mit denen Link Hyrule erkunden kann.

Doch es sind vor allem die kleinen Details, die meine Vorfreude auf den Switch-Titel steigern. Es gibt fünf Entdeckungen, auf die ich besonders gespannt bin.

Kommunikation mit den Toten

In einer Szene sind Bokblins zu sehen, die sich in einer Art Mine befinden. Neben dem Abbaugebiet sind kleine grüne Flammen zu sehen, die in der The Legend of Zelda-Reihe genutzt werden, um Verstorbene dazustellen. Möglicherweise könnten wir in TotK direkt mit den Toten interagieren, was neue spannende Details zum Hyrule vor der Katastrophe offenbaren würde.

Intensiver Blutmond

Der Blutmond aus BotW kehrt in TotK zurück! Doch dieses Mal scheint er noch schlimmere Folgen zu haben als im Prequel. Rote flammende Meteoriten schießen aus der Luft und bringen bereits besiegte Gegner wieder zurück.

Eine Fan-Theorie erkennt in einem der Meteoriten sogar eine bösartigere Form der Leunen. Dabei handelt es sich um einen der stärksten Gegner aus BotW. Womöglich gibt es in TotK sogar eine noch schlimmere Form?

Mysteriöser Fluch

Bevor Link seine stählerne Hand bekommt, die ihm neue Kräfte verleiht, sieht sein Arm braun und verfault aus. Das Mal erinnert mich an den Fluch aus dem Anime Prinzessin Mononoke und kann sich wohl auch auf Gegenstände wie dem Masterschwert ausbreiten. Was hat es damit auf sich? Sind noch mehr Menschen davon betroffen? Auf die Beantwortung dieser Fragen bin ich sehr gespannt.

Ganon erhebt seine Stimme

Im deutschen Trailer konnten wir erstmals eine unbekannte Stimme vernehmen. Es ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber vermutlich handelt es sich dabei um Ganondorf, denn er befiehlt seinen Schergen, Hyrule von dessen Regentschaft zu befreien:

Somit würden wir erstmals mehr als ein Grunzen oder ein Lachen von ihm hören. Das könnte dem langjährigen Antagonisten erstmals die Charaktertiefe verleihen, die er schon immer verdient hatte.

Zombies könnten wiederkehren

Mein wohl größter Alptraum könnte zurückkehren. Im Trailer ist eine neue Gegnerart zu sehen, die den Zombies aus Ocarina of Time ähnlich sieht. Sobald die Gegner einen Schrei ausstoßen, paralysieren sie Link und saugen ihm seine Herzen aus. Womöglich könnten die lästigen Gegner in Tears of the Kingdom ihr Comeback feiern, was zum düsteren Ton des Spiels passen würde.

Bei welchem der fünf Details aus dem Tears of the Kingdom-Trailer würdet ihr zustimmen?