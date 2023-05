Seid ihr echte Zelda-Fans? Falls ja, dann könnt ihr diese Orte doch sicher benennen... oder!?

Seid ihr auf Tears of the Kingdom vorbereitet? Diese Hyrule-Map testet euer Wissen.

Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis der BotW-Nachfolger Zelda: Tears of the Kingdom endlich für die Nintendo Switch erscheint. Aber wenn es euch auch nur annähernd so wie uns geht, sind die letzten Tage des Wartens auch die Härtesten.

Wie überbrückt man also am besten die Zeit und bereitet sich auf die Rückkehr nach Hyrule vor? Falls ihr so kurz vor Release nicht noch einmal Breath of the Wild anschmeißen wollt oder glaubt, dass ihr das Spiel ohnehin in- und auswendig kennt, haben wir vielleicht die perfekte Alternative für euch. Die hört auf den Namen "HyruleGuessr" und testet, wie gut ihr unterschiedliche Orte aus Hyrule tatsächlich noch wiedererkennt.

Diese Map testet euer Hyrule-Wissen

So geht's: HyruleGuessr funktioniert dabei ähnlich wie die Vorlage GeoGuessr. Letzteres platziert euch mit Google Street View an einem zufälligen Punkt auf der Welt und ihr müsst Wahrzeichen, Straßennamen und Co. nutzen, um euren Ort auf der Welt zu erraten.

HyruleGuessr nutzt dabei natürlich kein Street View, sondern - ihr habt's erraten - die Welt von Hyrule. In fünf Runden bekommt ihr im Browser-Game jeweils ein Bild von Link in der Welt präsentiert und müsst auf der zugehörigen Karte tippen, wo genau in Hyrule der Schnappschuss aufgenommen wurde.

Je nachdem, wie nah ihr am tatsächlichen Standort wart, bekommt ihr einen Score von bis zu 5.000 Punkten: Bei einer Abweichung von bis zu 0,7% der Map gibt es noch die volle Punktzahl, ab dann wird euer Score für jeden hylianischen Meter, den ihr daneben liegt, gesenkt.

Um den richtigen Ort zu identifizieren, müsst ihr euch auch hier an der Umgebung orientieren, seien es entfernte Berge, Türme oder Siedlungen. Etwas fies wird das Ganze nur, wenn das Bild unter schlechten Witterungsbedingungen aufgenommen wurde, bei Schneetreiben geht die Weitsicht schon mal gegen Null – aber wenn das Ganze nicht etwas knifflig wäre, wäre es dann wirklich eine gute Vorbereitung auf Tears of the Kingdom? Falls euch das trotzdem noch zu leicht ist, könnt ihr auch ein Zeitlimit für das Raten setzen oder im Ranglistenmodus die Bestenliste erklimmen.

Breath of the Wild darf helfen

Einen kleinen Unterschied zur Vorlage hat Geoguessr dann doch noch: Die 3D-Ansicht aus Street View fehlt hier natürlich, wir bekommen nur statische Bilder vorgesetzt. Entsprechend empfielt Creator Nimarzel aber, einfach Breath of the Wild beim Spielen anzuschmeißen. So könnt ihr den Ort des Bildes auch im Spiel direkt suchen und euch ganz nebenbei nochmal mit Hyrule vertraut machen, bevor ihr die Welt in Tears of the Kingdom erneut betretet.

Wie gut seid ihr in solchen Spielen und glaubt ihr, dass ihr alles in Hyrule wiedererkennnen würdet?