Link kommt schon bald mit dem letzten Pre-Release-Trailer zu TotK reingeflogen.

Nachdem der geplante Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom von 2022 auf das nächste Jahr verschoben werden musste, ist es jetzt sehr bald soweit: Am 12. Mai 2023 soll der Breath of the Wild-Nachfolger für Nintendo Switch erscheinen.

Um auf den Release einzustimmen, bekommen wir noch einen allerletzten Trailer zum Spiel spendiert – und das bereits morgen. Alles, was ihr vorab dazu wissen müsst, fassen wir euch hier zusammen.

Wann kommt der neue Zelda: Tears of the Kingdom-Trailer? am 13. April um 16 Uhr deutscher Zeit

am 13. April um 16 Uhr deutscher Zeit Wo ist der finale Trailer zu sehen? Auf der YouTube-Seite von Nintendo of America

Alternativ könnt ihr den Trailer morgen auch direkt hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was wird im Zelda-Trailer zu sehen sein? Das wissen wir bislang noch nicht. Aus der Beschreibung lässt sich nur entnehmen, dass der Trailer rund drei Minuten Länge haben wird und der letzte Trailer vor Release des Spiels ist.

Entsprechend können wir auch nur spekulieren, was noch gezeigt werden könnte. Wir würden uns allerdings wünschen, kurz vor Release noch ein klein wenig mehr über die Story zu erfahren. Bislang können Fans schließlich nur spekulieren, was es etwa mit dem zerbrochenen Masterschwert oder Links leuchtendem Arm auf sich hat.

Alles, was wir zur Story, Gegnern, der Spielwelt und mehr wissen, haben wir euch auch hier zusammengefasst:

Das war im letzten Showcase zu sehen

Erst vor knapp zwei Wochen hatte Zelda TotK in einem rund 13-minütigen Showcase bereits reichlich neues Gameplay gezeigt, darunter auch die neuen Fähigkeiten von Link. Hier könnt ihr es euch anschauen:

13:45 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Über 10 Minuten Gameplay aus dem BotW-Nachfolger

Diese Fähigkeiten für Link sind im Video zu sehen:

Zeitumkehr : Damit kann Link die Zeit für Gegenstände zurückdrehen und auch ihre Rrichtung umkehren, wenn sie sich bewegt haben.

: Damit kann Link die Zeit für Gegenstände zurückdrehen und auch ihre Rrichtung umkehren, wenn sie sich bewegt haben. Synthese : Diese Fähigkeit lässt Link zwei Gegenstände oder Waffen miteinander kombinieren, um ihnen neue Funktionen zu geben.

: Diese Fähigkeit lässt Link zwei Gegenstände oder Waffen miteinander kombinieren, um ihnen neue Funktionen zu geben. Ultra-Hand: Hiermit lassen sich mit Synthese geschaffene Gegenstände anpassen, um etwa weitere Gegenstande hinzuzufügen oder zu verschieben.

Hiermit lassen sich mit Synthese geschaffene Gegenstände anpassen, um etwa weitere Gegenstande hinzuzufügen oder zu verschieben. Deckensprung: Damit kann Link durch Decken über sich hindurch springen, selbst Steinwände sind kein Problem.

Zusätzlich gab es natürlich auch mehr zur Spielwelt Hyrule zu sehen, darunter etwa die fliegenden Inseln oder ein reisender Krog, der anscheinend auf der Suche nach seinem Freund ist.

Was wollt ihr im letzten Trailer vor Release von Zelda: Tears of the Kingdom noch sehen? Wollt ihr lieber mehr Gameplay oder noch ein wenig zur Story sehen?