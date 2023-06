Zelda Tears of the Kingdom: Lösung für den Maya-tsino'u-Schrein

So meistert ihr den Maya-tsino'u-Schrein in der Hyrule-Ebene in Zelda TotK.

Die Schreine gehören zu den lukrativsten Nebenaufgaben in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Denn sie belohnen Held Link mit jeweils einem Segenslicht, von denen vier Stück an Statuen gegen einen neuen Herzcontainer oder eine Verlängerung der Ausdauerleiste eingetauscht werden können.

Der Schwierigkeitsgrad der Mini-Dungeons varriiert erheblich. Bei manchen Exemplaren ist die Lösung recht offensichtlich, andere dagegen sind deutlich kniffliger zu meistern. Der Maya-tsino'u Schrein mit dem Thema "Problemfixierung" gehört zu letzterer Kategorie. Wir zeigen euch, wie ihr ihn schafft.

Wo ist der Maya-tsino'u-Schrein? Der Schrein liegt ziemlich zentral in der Ebene von Hyrule in der Nähe des alten Umschlagplatzes. In unmittelbarer Nähe findet ihr auch den Turm der Ebene.

Der Schrein liegt relativ zentral in Hyrule, hier ist der Fundort auf der Karte.

Maya-tsino'u-Schrein meistern – Schritt für Schritt

Sobald ihr den Schrein betreten habt, lauft nach vorne und überwindet den Abgrund mithilfe der rotierenden Platte. Lauft dann weiter und ihr gelangt in den zentralen Bereich des Schreins.

Hüpft einfach auf die rotierende Platte, um die andere Seite des Abgrunds zu erreichen.

Hier ist es jetzt eure Aufgabe, die Metallkugel mithilfe der Vorrichtung auf eine Zielscheibe zu schießen. Um das zu erreichen, müsst ihr zunächst ein passendes Werkzeug bauen. Zieht dafür den grünen Sonau-Pflock mithilfe der Ultrahand auf der linken Seite aus dem Boden und schiebt ihn horizontal zum Boden in die grüne Seite des Steinelements.

So solltet ihr den Plock platzieren.

Befestigt anschließend einen der weißen Stäbe mit der Ultrahand ebenfalls horizontal zum Boden am Ende des Pflocks.

So sollte die Konstruktion aussehen:

Der Stab dient als Schleudervorrichtung.

Eure Schleuder/Flippervorrichtung ist fertig. Entfernt nun noch den Pflock, der die Kugel aufhält, aus dem Boden und begebt euch anschließend in den erhöhten Zentralbereich des Schreins. Betätigt den Schalter auf der linken Seite, um die Zielscheibe erscheinen zu lassen.

Drückt diesen Schalter, um die Zielscheibe auf der Wand links sichtbar zu machen.

Jetzt gilt es, im richtigen Moment auf den Schalter auf der rechten Seite zu hauen, um die Kugel ins Ziel zu schleudern. Wartet, bis die Kugel ungefähr zwischen die vorletzte und letzte Markierung auf dem Boden rollt und schlagt dann auf den Schalter. Eventuell sind hier mehrere Versuche notwendig.

Die Kugel hat die vorletzte Markierung passiert, jetzt solltet ihr auf den Schalter schlagen.

Habt ihr die Scheibe getroffen, leuchtet sie grün auf und die Tür zum Ausgang öffnet sich. Ihr könnt jetzt zum Alter gehen und das Segenslicht einsacken.

Maya-tsino'u-Schrein: So kommt ihr an die Truhe

Oder aber, ihr habt Lust auf noch mehr Pinball-Action und wollt zudem die Truhe des Schreins einsacken. Mit dem Treffen der ersten Zielscheibe habt ihr noch eine zweite Zielscheibe aktiviert. Diese öffnet den Weg zur Truhe, allerdings gibt es ein Problem.

Denn eine Metallplatte hängt so ungünstig davor, dass der Weg für die Kugel versperrt ist. Und da sie an Ketten hängt, lässt sie sich auch nicht ohne weiteres aus dem Weg räumen.

Die Lösung sind die Sonau-Pflöcke. Platziert zwei davon (einer ist direkt bei der Platte, den anderen habt ihr entfernt, um den Weg für die Kugel freizumachen) wie unten auf dem Bild an einer Seite der Platte.

Zwei Pflöcke an der Rücksweite fixieren die Platte später an der oberen Decke.

Jetzt könnt ihr sie mithilfe der Ultrahand nach oben "schieben", sodass die Pflöcke in die Decke darüber eindringen und die Platte daran fixieren.

Jetzt loslassen und die Platte sollte in dieser Position bleiben.

Jetzt geht es erneut zum Schalter und wieder müsst ihr den richtigen Moment abpassen, um die Kugel auf die zweite Scheibe zu schleudern. Wartet, bis die Kugel das untere Ende eurer Vorrichtung erreicht und auf Höhe des "Schleuderstabes" ist.

Haut ihr auf den Schalter, wenn sich die Kugel in dieser Position befindet, sollte der Hebel sie auf die Scheibe schießen.

Sobald ihr auch die zweite Zielscheibe getroffen habt, öffnet sich die zweite Tür im zentralen Bereich und ihr könnt zur Truhe vorlaufen.

Der Weg zur Truhe ist frei!

