Zelda: Tears of the Kingdom könnte coole Online-Funktion vom Wind Waker-Remaster zurückbringen

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist einer der größten Releases, die uns im Jahr 2023 bevorstehen. Der heiß ersehnte Nachfolger von Breath of the Wild soll im Mai erscheinen und wirft so langsam aber sicher erste Schatten voraus, unter anderem mit dem kürzlich geleakten Switch OLED-Modell.

Doch das ist nicht das einzige Promomaterial, was vorab seinen Weg ans Licht der Öffentlichkeit findet. Auf Reddit wurde kürzlich das Bild eines Zettels geteilt, der allgemeine Informationen zum Spiel enthält. Interessant dabei: Ziemlich groß prangt dort der Hinweis, dass Tears of the Kingdom auch Online-Funktionen bieten soll.

Und diese Hinweise sorgt in den Kommentaren auf den Post natürlich für zahlreiche Spekulationen. Während ein klassischer Koop-Modus aufgrund der ebenfalls klar ersichtlichen Spielerzahl (1) ausgeschlossen werden kann, tippen viele auf Cloud Saves, also eine "klassische" Funktion von Nintendo Switch Online, die auch unserer Vermutung nach ziemlich sicher enthalten sein dürfte.

Notizen von anderen Spieler*innen in der Welt?

User Cloudscrash325 bringt aber noch eine andere mögliche Funktion im Spiel, die es in ähnlicher Form bereits im Wind Waker Remastered für die Wii U gegeben hatte. Dort konnten nämlich Notizen in Flaschen gefunden werden, die von anderen Spieler*innen verfasst worden waren. Ähnlich also wie die Schilder in den Dark Souls-Spielen und auch Death Stranding bot ja derartige indirekte Interaktionen mit den Hinweisen, die in der Spielwelt hinterlassen werden konnten.

Wie wahrscheinlich ist das? Natürlich ist die Antwort auf diese Frage reine Spekulation, aber die Tatsache, dass bereits ein Zelda-Titel in der Vergangenheit eine ähnliche Funktion bot, macht ein solches Feature zumindest nicht komplett unwahrscheinlich. Zumal die Spielwelt von Tears of the Kingdom mit Sicherheit genügend Geheimnisse bieten wird, über die es sich zu sprechen lohnt – auch und gerade mithilfe von Hinweisen. Bestätigt ist diese Funktion aber natürlich nicht.

Mit dem aktuellen Trailer könnt ihr euch nochmal in Stimmung für Links nächstes Abenteuer bringen:

Der Release von Tears of the Kingdom ist für den 12. Mai geplant, der Titel wird ausschließlich für Nintendo Switch erscheinen. Ursprünglich hätte der Titel schon Ende 2022 herauskommen sollen, wurde aber im vergangenen März auf das Jahr 2023 verlegt. Dass der Erscheinungstermin noch einmal verschoben werden könnte, ist zwar möglich, allerdings gibt es bereits erste Alterseinstufungen, was ein gutes Zeichen für den Release ist.

Was glaubt ihr könnte hinter den Online-Funktionen stecken?