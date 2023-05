Zelda Tears of the Kingdom-Update 1.1.2 ist da und geht beliebten Glitch heimlich an den Kragen

Der Glitch ließ uns zu Millionären werden.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat einen neuen Patch spendiert bekommen. Solltet ihr auf eurer Nintendo Switch-Konsole mit dem Internet verbunden sein, könnt ihr das Spiel nun auf Version 1.1.2 anheben.

In den Patch Notes werden zwei spezielle Probleme genannt, die mit dem Update glücklicherweise behoben wurden. Fans haben allerdings auch entdeckt, dass ein besonders beliebter Glitch ebenfalls Geschichte ist.

Zelda TotK: Items duplizieren dank Patch nicht mehr möglich

Um welchen Glitch geht es? Es gab mehrere Glitches, mit denen wir Items verdoppeln konnten. Einer der Glitches war so simpel, dass wir nur das zu duplizierende Item, unser Parasegel und eine Klippe benötigten. Für einen andere Tricks benötigten wir den Schild-Surf-Sprung oder unseren Bogen.

Dass keiner der Glitches mehr zu funktionieren scheint, stellen Spieler*innen nun auf Reddit fest:

Wozu waren die Glitches gut? Mit den Glitches war es beispielsweise möglich, die Feen zu duplizieren und sich so eine Menge Leben zu generieren. Außerdem konnten Erze wie Diamanten damit verdoppelt werden, die wir für einen teuren Preis weiterverkaufen konnten. So war es möglich, in kurzer Zeit viel Geld anzuhäufen.

Was kann ich tun, um den Glitch doch noch zu nutzen? Wenn ihr den Glitch weiterhin benutzen wollt, dürft ihr euch den neuen Patch nicht herunterladen. Einige Fans duplizieren noch schnell einige Items, bevor sie das Update aufspielen wollen.

Es wäre theoretisch auch möglich, Zelda: TotK nie wieder zu aktualisieren. Allerdings würden Fans in diesem Fall mögliche kommenden Inhalte und technisch wichtige Updates für Tears of the Kingdom verpassen, die Nintendo in Zukunft noch veröffentlichen wird.

Welche Bugs wurden sonst noch gefixt? Zum einen sollte ein Audio-Bug nicht mehr auftreten, der unter bestimmten Bedingungen zu einer extrem hohen Lautstärke geführt hat. Der andere Bug betraf eine Quest, bei der einige Spieler*innen nicht weiter voranschreiten konnten. Mit dem Patch 1.1.2 sollten diese beiden Probleme aus der Welt geschaffen sein.

Ver. 1.1.2 (Freigegeben am 25. Mai 2023)

Audio-Fehlerbehebungen Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Ton unter bestimmten Bedingungen mit extrem hoher Lautstärke abgespielt wurde.

Weitere Korrekturen Es wurde ein Problem in der Hauptquest "Kameraarbeit in den Tiefen" behoben, bei dem Spieler nicht über einen bestimmten Punkt hinaus vorankommen konnten. Durch das Herunterladen des Updates können die Spieler nun über diesen Punkt hinausgehen. Mehrere Probleme wurden behoben, um das Spielerlebnis zu verbessern.



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch erschienen. Auf GamePro.de findet ihr viele Guides zum neuen Open World-Hit.

Wie geht ihr nun vor? Werdet ihr den Patch herunterladen oder wartet ihr, bis ihr genügend Items dupliziert habt?