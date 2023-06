In Zelda Tears of the Kingdom müsst ihr eure Pferde an der Oberfläche lassen.

Zelda: Tears of the Kingdom spielt zwar auf derselben Map wie Zelda BotW, erweitert diese aber massiv. Zum Beispiel durch den Untergrund, der die gesamte Open World untertunnelt und ihr eine weitere Ebene verpasst. Aber da unten müssen wir auf unsere Pferde verzichten – oder? Ein Fan hat ausprobiert, was passiert, wenn wir auf Teufel komm raus versuchen, unseren Klepper mitzunehmen.

Zelda Tears of the Kingdom: Nein, euer Pferd darf nicht in den Untergrund

Ein Spieler hat's probiert: Zelda Tears of the Kingdom ist ein riesiger Spielplatz der Möglichkeiten. Normalerweise lautet die Antwort auf Fragen danach, ob irgendetwas in diesem Spiel geht, immer ja. Es gibt aber eben leider auch einige wenige Ausnahmen, und dazu gehört die Sache mit dem Pferd im Untergrund (ihr könnt dort allerdings auf Skelettpferden reiten!).

Aber was passiert, wenn wir es versuchen? Ihr könnt euer Pferd nicht einfach in einen der Abgründe reiten oder mit ihm aus höchster Höhe von einem Turm oder einer Himmelsinsel herab segeln. Ihr könnt ihm aber ein Gefährt bauen.

Redditor Uh_oh_its_a hat eine Art Hovercraft-Stall für seinen lieben Vierbeiner gebastelt. Komplett mit haufenweise Ventilatoren, um das Luftschiff in einen Abgrund manövrieren zu können. An Bord ist sein treuer Begleiter, wenn auch etwas unruhig. Was dann passiert, seht ihr euch am besten selbst an:

Es macht kurz Splish!! und das Pferd löst sich in Wohlgefallen auf – oder vielmehr: Es explodiert. Zurück bleibt nur eine kurzer grüner Platscher, der aber ebenfalls direkt danach verschwindet. Anschließend löst sich sogar das komplette Fluggerät auf. Kein Wunder, dass das Pferd so unruhig war und keinen Bock auf die Aktion hatte.

Was ist mit dem Pferd passiert? Ihr könnt beruhigt aufatmen: Nichts. Bei diesem Versuch wurden keine unschuldigen Pferde verletzt, das Tier hat überlebt und wurde einfach zurück an die sichere Oberfläche teleportiert. Kein Grund also, dem Pferdegott Mahlon einen Besuch abzustatten.

Darum löst sich der Flieger auf: Im Untergrund ist kein Holz erlaubt, zumindest keine normalen Bretter, Balken und ähnliches. Solange die Bäume noch in Baumstamm-Form sind, könnt ihr sie allerdings schon mit nach unten nehmen. Auch Holzbündel gibt es. Aber alles dazwischen löst sich wie hier sichtbar beim Versuch in (grünen) Rauch auf.

Was habt ihr auf so eine Art und Weise in Zelda herausfinden müssen? Was ist eure bisher spannendste TotK-Entdeckung?