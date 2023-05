Zelda Tears of the Kingdom: Die Uhrzeit für den Start der Digital-Version ist perfekt für Nachteulen

Link und Zelda: Tears of the Kingdom wird am 12. Mai auf zahlreichen Switch-Konsolen landen.

Nur noch ein wenige Male schlafen, dann ist es endlich soweit. Mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom steht der ganz große Switch-Blockbuster des Jahres 2023 direkt vor der Tür und entführt uns zusammen mit Held Link einmal mehr in die Weiten des Königreichs Hyrule.

Wer den Titel digital vorbestellt hat, fragt sich vielleicht, wann TotK im eShop freigeschaltet wird bzw. wann genau ihr loslegen könnt. Wir haben uns bei der PR-Agentur von Nintendo erkundigt und folgende Antwort bekommen.

Die Infos zum Digital-Start von Tears of the Kingdom

Release-Datum von Tears of the Kingdom: 12. Mai 2023

Freischaltung der Digital-Version: 00:01 Uhr deutscher Zeit

Wir sind uns also sicher, dass es am Freitag einige Nachtschichten von den ganz Ungeduldigen geben wird, die dem Breath of the Wild-Nachfolger schon seit seiner Ankündigung entgegenfiebern.

Preload schon gestartet: Damit ihr euch tatsächlich sofort in Links neues Abenteuer stürzen könnt, solltet ihr das Spiel natürlich im besten Fall vorab heruntergeladen haben. Der Preload ist wie für First Party-Titel von Nintendo üblich, eine Woche vorher, also am 5. Mai gestartet.

Ihr wollt wissen, wie viel Speicher TotK auf eurer Switch/SD-Karte braucht? Bitte schön:

Noch Verwirrung um die Uhrzeit

Auch wenn sichergestellt sein wird, dass ihr zum Launch-Datum von Tears of the Kingdom loslegen können werdet, gibt es dennoch etwas Unklarheit bezüglich der Uhrzeit. Denn laut einer offiziellen Nintendo Support Seite werden Digital-Versionen von First Party-Spielen überlicherqweise um 9:00 pm Pacific Time am Vortag des Releases freigeschaltet.

Wenn man hier den Zeitunterschied berücksichtigt, würde das bedeuten, dass Tears of the Kingdom hierzulande erst am 12. Mai um 06:00 Uhr deutscher Zeit aktiviert werden würde. Die Nachteulen müssten dann also durchmachen – oder noch eine Mütze Schlaf holen bevor es dann wirklich endlich losgeht.

Hier könnt ihr euch nochmal mit dem finalen Trailer in Stimmung bringen:

3:54 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Im finalen Trailer vor Release wird es episch - Im finalen Trailer vor Release wird es episch

Die Ankunft von Tears of the Kingdom wird mit Spannung erwartet, nicht zuletzt deshalb, weil der Vorgänger Maßstäbe setzte und sowohl Fans als auch Kritiker*innen reihenweise verzückte. Ähnlich wie Breath of the Wild setzt auch TotK wieder auf eine Open World, die allerdings um einige neue Elemente – die Himmelinseln – erweitert wurde. Außerdem kann Link auf einen ganzen Satz neuer Fähigkeiten zurückgreifen, um etwa Fahrzeuge (!) zu bauen, oder Objekte an Waffen zu kleben.

Auf GamePro.de werden wir das Spiel natürlich ausführlich begleiten, unter anderem mit einem großen Test zu Tears of the Kingdom.