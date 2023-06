Son-Goku in Zelda TotK ohne Mod: Fan macht Link zum Super-Saiyajin und dieses Outfit braucht ihr dafür

Aus Link wird ein echter Super-Saiyajin.

Auf TikTok sorgt gerade User liggymustard mit seinen Clips zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für Aufsehen. In den Videos sieht Link nämlich einer Anime-Figur verdächtig ähnlich. Der Dragon Ball Z-Fan hat Link nämlich so umgestaltet, dass er wie Son-Goku als Super-Saiyajin aussieht.

Das Coole: Er konnte Link umkleiden, ohne eine Mod zu benutzen. Das bedeutet, dass auch ihr euch den Saiyajin-Look für Link ganz einfach nachbasteln könnt. Wie zeigen euch, welche Items ihr dafür benötigt.

Zelda: Tears of the Kingdom trifft auf Dragon Ball Z

Welche Klamotten brauche ich dafür? Um wie ein Super-Saiyajin auf Stufe 3 auszusehen, benötigt ihr drei spezielle Kleidungsstücke. Zwei davon sind leicht zu bekommen, eines wird jedoch etwas kniffliger. Der Clip zeigt euch, wie das Outfit von Son-Goku im Spiel aussieht:

Folgende Items sind für das Outfit notwendig:

Geisterkopfschmuck

Kletterhandschuh

Flammenhose

Natürlich könnt ihr auch andere Ausrüstungsgegenstände verwenden, wenn ihr andere Klamotten für passender haltet. Doch um das Aussehen aus dem Video nachzubauen, müsst ihr die drei Ausrüstungsgegenstände sammeln, wenn ihr sie nicht schon habt.

Hier findet ihr übrigens die besten Rüstungen des Spiels:

Für das Oberteil müsst ihr die Carok-Brücke überqueren und in eine Höhle nordwestlich davon hinabsteigen. Dort müsst ihr in einen Wasserfall mit zwei Leuchtfischen springen. Hinter dem Wasserfall findet ihr den Kletterhandschuh in einer Truhe. Die Flammenhose bekommt ihr hingegen in einer Höhle am Askalt-See in der Eldin-Region.

Für den Kopf benötigt ihr den Geisterkopfschmuck. Dafür müsst ihr stolze 46 Mayoi-Signa sammeln und sie bei Koltin abgeben. Die Signa bekommt ihr von Mayois, kleinen froschähnlichen Wesen, die es nur in Höhlen gibt.

Wieso sehe ich noch nicht so aus wie im Video? Um euch vollends in einen Super-Saiyajin zu verwandeln, müsst ihr die Klamotten noch färben. Das könnt ihr in der Färberei in Hateno erledigen. Das Dorf liegt im Osten von Hyrule.

Dort müsst ihr dem Leiter der Färberei nur noch 20 Rubine und die entsprechenden Materialien liefern, damit er eure Kleidung färben könnt. Den Helm müsst ihr gelb färben, die anderen beiden Ausrüstungsgegenstände müssen in strahlendem Orange eingefärbt werden.

Habt ihr noch andere coole Outfits in TotK nachgebaut?