Zelda Tears of the Kingdom speichern - So sichert ihr das Spiel manuell

Das müsst ihr zu Speicherständen in Zelda: Tears of the Kingdom wissen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist der langerwartete Nachfolger zum Switch-Hit Zelda: Breath of the Wild. Wie schon im Vorgänger werdet ihr hier schnell in eine riesige Welt zum Erkunden entlassen, ohne das euch das Spiel groß an die Hand nimmt oder viel erklärt. Das gilt selbst für das Sichern eures Spielstandes. Alles, was ihr zum manuellen und automatischen Speichern in TotK wissen müsst, fassen wir euch hier kurz zusammen.

Zelda Tears of the Kingdom: So funktioniert das Speichern

Normalerweise müsst ihr euch keine Sorgen um das Sichern eures Fortschritts machen, denn das Spiel speichert in regelmäßigen Abständen automatisch. Dabei werden maximal 5 Auto-Saves angelegt, von denen aus ihr das Spiel auch wieder laden könnt. Wollt ihr allerdings doch mal manuell speichern, weil ihr nicht sicher seid, wann das Spiel den letzten Auto-Spielstand angelegt hat, könnt ihr das über das Menü tun.

Zum manuellen Speichern geht ihr wie folgt vor:

Drückt den Plus-Button eures Controllers, um ins Menü zu gelangen

Wechselt mit der R- oder L-Taste nach ganz rechts zum Reiter "System"

Wählt hier "Speichern"

Jetzt könnt ihr einen manuellen Spielstand anlegen

So sieht der richtige Reiter im Menü aus.

Nur ein Spielstand in Zelda: TotK

Ein Manko gibt es allerdings. Zwar könnt ihr jederzeit manuell speichern, allerdings könnt ihr nicht mehrere Spielstände anlegen. Pro Spiel-Account dürft ihr nämlich nur einen manuellen Speicherstand (plus der fünf automatischen) haben. Wollt ihr also später wieder speichern, müsst ihr euren alten Spielstand zwingend überschreiben.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist am 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch erschienen.