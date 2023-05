Zelda Tears of the Kingdom - Tutorial-Spielzeit: So lange dauert's, bis ihr die Open World erreicht

Schon im Tutorialgebiet könnt ihr enorm viel Zeit verbringen – wenn ihr wollt.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom entführt erneut in eine riesige Open World voller Aufgaben und Geheimnisse. Allerdings werdet ihr ähnlich wie schon in Breath of the Wild nicht direkt dort abgesetzt, sondern es gilt zunächst, ein Tutorial zu durchlaufen.

Als Gebiet dafür fungiert in TotK die bereits ziemlich ausladende verlorene Himmelsinsel, hoch über dem Boden von Hyrule. Hier erfährt Link unter anderem mehr über die Sonau und deren Kontrukte, erlernt die wichtigsten vier Fähigkeiten (Ultrahand, Synthese, Deckensprung und Zeitumkehr) und bekommt einen Crash-Kurs in den Bereichen Kämpfen und Kochen.

Ungeduldige Naturen werden sich dabei vermutlich fragen, wann Link denn endlich die Open World, also das Königreich Hyrule erreicht. Und diese Frage ist vor allem von einem ganz entscheidenden Faktor abhängig.

Hier könnt ihr euch unser Testvideo zu Tears of the Kingdom anschauen:

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Ungefähre Spielzeit des Tutorials in Tears of the Kingdom

ca. 2 - 7 Stunden

Ihr merkt bereits an der großen Spanne, dass es stark von eurem präferierten Spieltempo abhängt, wie viel Zeit ihr auf der Himmelsinsel verbringt bzw. verbringen wollt. Wer alle Dialoge schnell weiterklickt, immer sofort zu den markierten Punkten hechtet und nur das Ziel hat, möglichst schnell fertig zu werden und in Hyrule zu landen, dürfte das Tutorial in ca. 2 Stunden schaffen können.

Wer sich dagegen Zeit lässt und die Umgebung ausgiebig erkundet – und das lohnt sich, schon im Tutorialgebiet haben sich nämlich einige Krog-Wesen und Schatztruhen versteckt – kann dagegen deutlich mehr Zeit einplanen, auch mehr als die von uns geschätzten sieben Stunden.

Bei den meisten dürfte sich die Tutorial-Spielzeit aber vermutlich irgendwo zwischen zwei und sieben Stunden einpendeln. Außerdem hängt es auch davon ab, wie lange ihr braucht, herauszufinden, wie ihr in den Schrein im Eisgebiet kommt.

Falls ihr dabei Hilfe braucht, haben wir einen Guide für euch:

Mehr zum Thema Zelda Tears of the Kingdom: So kommt ihr in den Eis-Schrein im Tutorialgebiet von Tobias Veltin

Fest steht in jedem Fall: Richtig los geht das Abenteuer erst in Hyrule, dort erhält Link dann auch wichtige Items wie das Parasegel, auf das er auf der Himmelsinsel noch keinen Zugriff hat.

Jetzt interessiert uns natürlich: Wie lange habt ihr im Tutorialgebiet gebraucht? Kann man euch eher auf der unteren oder der oberen Spielzeitskala einsortieren?