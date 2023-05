Nintendo ändert heimlich Downloadgröße von Zelda Tears of the Kingdom - bleibt trotzdem ein echter Brocken

So groß ist Zelda Tears of the Kingdom auf der Switch.

Mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kommt ein echter Brocken auf uns zu. Das switch-exklusive Action-Adventure schickt uns in wenigen Tagen nicht nur in die riesige Open World von Hyrule, sondern nimmt auch noch ordentlich Platz auf der Festplatte eurer Konsole ein.



Das ist neu: Bereits im Februar 2023 ist die Downloadgröße von Tears of the Kingdom durchgesicktert: 18.2 GB hieß es damals auf der dazugehörigen Store-Seite. Nun gab es ein offizielles Update und die Größe des Spiels ist ein wenig geschrumpft. Klein fällt der Download aber weiterhin nicht aus.

Downloadgröße - Zelda: Tears of the Kingdom

17 GB (via store.nintendo.de)

Das ist schon eine ordentliche Menge an Daten, wenn wir bedenken, dass Zelda Breath of the Wild "gerade einmal" 13,4 GB auf die Waage bringt.

Besitzt ihr lediglich eine Standard-Switch mit 32 GB großem internen Speicher (und ohne Speichererweiterung) müsst ihr hier ordentlich Daten-Management spielen. Zumindest dann, wenn ihr neben TotK noch weitere Spiele installiert haben wollt. Die OLED bringt immerhin 64 GB internen Speicher mit.

Falls ihr für TotK eine neue Micro-SD-Karte für eure Switch benötigt, dann findet ihr hier die besten Karten im Vergleich:

Mehr zum Thema Das sind die besten Nintendo Switch Micro-SD Karten 2023 von Kevin Nielsen

Spielt ihr mit Cartridge, also kauft die physische Version, dürftet ihr für TotK allerdings weniger Platz berechnen. Auf der Switch nimmt beispielsweise Zelda: BotW auf Cartridge nur knapp über 2 GB Platz ein. Wie groß die physische Version des Sequels ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.

Ersteindruck: Wir hatten übrigens bereits die Möglichkeit, Zelda Tears of the Kingdom rund 70 Minuten lang anzuspielen.

Unseren Erst-Eindruck lest ihr in der großen GamePro-Preview:

Mehr zum Thema Zelda TotK angespielt: Wir sind begeistert! Aber haben auch Kopfschmerzen von Linda Sprenger

Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch. Ob der Nachfolger von Breath of the Wild am großen Erfolg des Erstlings anknüpfen und die Messlatte im Open World-Genre vielleicht sogar noch ein Stückchen höher setzen kann, erfahrt ihr rechtzeitig im großen GamePro-Test.

Kauft ihr euch Zelda Tears of the Kingdom in der physischen oder digitalen Version?