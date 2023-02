Zelda Tears of the Kingdom könnte Waffen-Haltbarkeit oder -Boni an Tageszeit koppeln

An kaum einem Gaming-Thema scheiden sich so sehr die Geister wie an den zerbrechlichen Waffen in Zelda Breath of the Wild. Im Nachfolger Zelda: Tears of the Kingdom geht Nintendo vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Ein Leak deutet daraufhin, dass die Waffen im nächsten Teil etwas mit den Tages- und Nachtzeiten zu tun haben könnten.

ACHTUNG, es folgen SPOILER!

In Tears of the Kingdom werden Waffen vielleicht von der Tageszeit beeinflusst

Darum geht's: Aktuell zieht ein ganz neuer Zelda-Leak weite Kreise. Das komplette Artbook aus der Collector's Edition ist offenbar bereits fast drei Monate vor Launch geleakt. Dementsprechend sind diverse kleinere Spoiler, Bilder und Spekulationen im Umlauf:

4 1 Vorsicht, Spoiler! Das Zelda: Tears of the Kingdom-Artbook ist jetzt schon geleakt

Waffen und Tageszeiten: Eines der Bilder aus dem Artbook zeigt eine Art Tabelle. Die enthält nicht nur verschiedenste Waffen wie Speere, Bögen und Schwerter, sondern auch drei Spalten mit Tages- und Nachtzeiten.

Sonne, Mond und Sonnenuntergang? Schon allein die Aufteilung gibt Rätsel auf. Statt nur Tag und Nacht abzubilden, sehen wir noch eine untergehende Sonne. Die könnte für die zwielichtige Dämmerungszeit zwischen Tag und Nacht stehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was bedeutet das? Das steht leider nicht fest. Es könnte natürlich heißen, dass unsere Waffen zu bestimmten Zeiten besonders schnell kaputt gehen. Aber das muss nicht sein. Womöglich sehen wir hier auch einfach nur irgendeinen Trainingsplan.

Die Waffen könnten zu den Zeiten auch unterschiedliche Fähigkeiten oder Stärke-Boni bekommen. Womöglich sind einige Waffen besser für Gegner geeignet, die Nachts hervorkommen – zum Beispiel Skelette, die weniger anfällig für Pfeile sind.

Geht's um Crafting? Eine andere Theorie spekuliert, dass wir unsere Waffen in Zelda Tears of the Kingdom selbst herstellen können. Dabei würde dann womöglich auch der Zeitpunkt der Herstellung eine Rolle spielen. Eventuell sind nachts hergestellte Schwerter stärker.

Last but not least kann natürlich auch genauso gut sein, dass es sich bei diesem Bild aus dem Artbook einfach nur um eine Konzeptzeichnung handelt. Was hier zu sehen ist, muss überhaupt nicht im fertigen Spiel gelandet sein und irgendeine Bedeutung dafür haben.

Wollt ihr nochmal den aktuellen Trailer zu Zelda Tears of the Kingdom sehen?

2:18 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Neues Gameplay und Story-Hinweise im Trailer

Mehr Infos zum neuen Zelda gibt's hier:

Wann kommt Zelda Tears of the Kingdom? Ihr müsst nicht mehr allzu lange warten, nicht einmal mehr ganze drei Monate. Der große Nintendo-Blockbuster soll am 12. Mai für die Nintendo Switch erscheinen. Euch bleibt also noch genug Zeit, um nochmal Zelda Breath of the Wild zu spielen.

Wie findet ihr das Bild und was glaubt ihr, dass es damit auf sich haben könnte?