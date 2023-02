Zelda: Tears of the Kingdom bringt offenbar 36 Jahre alten Bossgegner aus Teil 1 zurück

Der neue Trailer zu Zelda: Tears of the Kingdom steckt voller Details, die leicht übersehen werden können. Wie zum Beispiel die beiden Gegnertypen aus alten Tagen, die offenbar im kommenden Teil ein Comeback feiern. Während einer davon aus Ocarina of Time und dessen Nachfolgern stammt, war der andere wohl sogar schon im allerersten Zelda zu sehen.

Dürfen wir vorstellen? Gleeok aus The Legend of Zelda

Leicht zu übersehen: Der Zelda-Trailer enthüllt an zwei Stellen die Gegner, von denen wir hier reden. Aber das geht so schnell, dass ihr sie beim ersten Ansehen gar nicht unbedingt bemerkt.

Hier könnt ihr euch nochmal den Zelda Tears of the Kingdom-Trailer anschauen, nur zur Sicherheit:

2:18 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Neues Gameplay und Story-Hinweise im Trailer

Das ist Gleeok: Das große, zwei- bis dreiköpfige Wesen, das auf der Brücke steht und offenbar Feuer spucken kann, erinnert viele Fans nicht zufällig an den alten Bekannten. Der taucht bereits im allerersten The Legend of Zelda (NES) aus dem Jahr 1987als Boss-Gegner auf.

Danach mussten eingefleischte Zelda-Fans noch einige weitere Male gegen den zwei- bis vierköpfigen Drachen antreten. In der Regel hilft gegen Gleeok, ihm die Köpfe abzuschlagen, auch wenn die daraufhin erst einmal für sich allein und völlig losgelöst weiter für Ärger sorgen (via: Zelda Fandom-Wiki).

Es steht noch nicht fest, dass das im Trailer wirklich Gleeok ist, aber die Chancen stehen nicht schlecht. Immerhin hat sich schon der Vorgänger Zelda Breath of the Wild sehr stark am allerersten Zelda orientiert. Da würde es gut passen, wenn Zelda: Tears of the Kingdom gleich einen der bekanntesten Bossgegner zurückbringt.

ReDead kehren auch zurück? Ein weiterer unangenehmer Zeitgenosse ist ebenfalls nur sehr kurz zu sehen. Offenbar bekommen wir es mit den dünnen, skelett-artigen Zombies zu tun, die wir aus Zelda Ocarina of Time kennen. Hier seht ihr die Figur mit der hölzernen Maske auf der rechten Seite:

Diese Zombies machen vor allem in Ocarina of Time und Majora's Mask, aber auch The Wind Waker und Tri Force Heroes die Gegend unsicher. Sie sind zwar blind, können uns aber trotzdem paralysieren, wenn wir ihnen als Link zu nahe kommen, nachdem sie uns bemerkt haben.

Mehr zu Zelda: Tears of the Kingdom:

Wann kommt das neue Zelda endlich? Es dauert nur noch ein paar Monate, nicht mehr lange! Am 12. Mai steht jedenfalls der offizielle Release von Tears of the Kingdom für die Nintendo Switch an, wenn nichts mehr dazwischen kommt. Wir bekommen vielleicht auch eine limitierte Zelda TotK-Switch.

Wie fändet ihr ein Comeback dieser Gegner? Welche würdet ihr euch noch für Zelda TotK wünschen?