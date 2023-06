Zelda TotK: Darum muss euch der Blutmond ständig nerven – ganz egal ob ihr wollt oder nicht

Der Blutmond in Tears of the Kingdom taucht in unregelmäßigen Abständen auf.

Schon Breath of the Wild hatte ihn, und auch in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird er euch begegnen: der Blutmond. Sobald Link auf der Oberfläche von Hyrule angekommen ist, kündigt sich in unregelmäßigen Abständen nachts dieses Phänomen durch unheilvolles Musikwabern und durch die Luft fliegende rote Punkte an, bevor der rote Mond dann wortwörtlich am Himmel steht.

Es folgt eine kurze – auf Wunsch auch abbrechbare – Sequenz, in der zu sehen ist, wie Gegner über den Bildschirm fetzen. Das Problem: Das Spiel erklärt die Funktion und den Sinn dahinter nicht zufriedenstellend. Bei vielen sorgt der Blutmond deswegen nicht nur für Fragezeichen, er kann tatsächlich auch ziemlich nerven. Verurteilungen sind aber fehl am Platz, denn der Blutmond erfüllt tatsächlich einen wichtigen Zweck.

Das macht der Blutmond im Spiel

Tears of the Kingdom hat eine gigantische Open World, die sehr interaktiv ist. Ihr könnt Dinge bauen, Materialien einsammeln, Objekte liegenlassen und natürlich Gegner besiegen. All diese Daten werden im Arbeitsspeicher der Switch gesammelt. Doch um zu verhindern, dass dieser Speicher irgendwann "vollläuft" – was wiederum zu heftigen Performance-Problemen oder gar Abstürzen führen könnte – muss er von Zeit zu Zeit aufgeräumt werden.

Der Blutmond erledigt genau das. Er sorgt nämlich dafür, dass bestimmte Elemente in der Spielwelt neu aufgefüllt bzw. zurückgesetzt werden. Dazu zählen unter anderem:

besiegte Gegner und Minibosse

Gegenstände in der Spielwelt

Angebote bei Händlern

eingesammelte Ressourcen

Besiegte Bosse, geplünderte Truhen oder auch der aktuelle Status von Missionen bleiben dagegen unangetastet.

Rötliche Färbung, und tPartikel in der Luft sind untrügliche Zeichen dafür, dass die Switch gleich den Arbeitsspeicher aufräumt.

Der Blutmond sorgt also nicht nur dafür, dass eure Switch nicht irgendwann anfängt zu qualmen – im übertragenen Sinne natürlich –, sondern verhindert auch, dass ihr irgendwann durch eine komplett leere Spielwelt spaziert, keine Ressourcen mehr finden könnt oder bei den Händlern vor leeren Regalen steht.

Nein, es gibt es keine Option, den Blutmond zu deaktivieren

Eine Option, den Blutmond zu deaktivieren gibt es aufgrund der Wichtigkeit für Spielwelt und Performance des Titels dementsprechend nicht. Ebenso wenig übrigens wie die Möglichkeit, diesen Aufräumprozess in irgendeiner Form zu erzwingen. Ihr werdet den Blutmond also weiterhin in unregelmäígen Abständen ertragen müssen. Seid aber beim nächsten Mal ein bisschen nachsichtiger mit ihm.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich. Der Titel setzt auf das bewährte Open World-Konzept seines Vorgängers Breath of the Wild, modifiziert und erweitert aber die Spielwelt und stattet Link mit neuen Fähigkeiten aus. Das Ergebnis ist erneut ein fantastischer Titel, in dem unzählige Geheimnisse und Entdeckungen warten.