Zelda Tears of the Kingdom: Donnertempel Lösung – so schafft ihr Dungeon und Boss am besten

Der Donnertempel in Zelda TotK in der Gerudo-Wüste ist relativ knackig, aber dafür gibt es diesen Guide.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom habt ihr die freie Wahl, in welcher Reihenfolge ihr der Story folgt. Irgendwann landet ihr im Rahmen der Hauptquest aber zwangsläufig beim Donnertempel. Was euch dort erwartet und wie ihr den Herausforderungen am besten begegnet, lest ihr in diesem GamePro-Guide.

Zelda TotK Feuertempel: So kommt ihr hin und startet die Tempel-Erkundung

Wo ist der Feuertempel? Im Rahmen der Hauptquest rund um die vier Regionen, die ihr erkunden sollt, könnt ihr einen gelben Questmarker im Südwesten von Hyrule sehen. Der befindet sich in Gerudo-Stadt, mitten in der Wüste.

Achtung, wichtig: In der Wüste herrschen unwirtliche Bedingungen. Das heißt, ihr braucht kühlende Kleidung oder Nahrung/Medizin für den Tag und wärmende Klamotten oder Hilfsmittel für die Nacht.

In der Stadt angekommen, müsst ihr erst einmal Königin Riju finden, Gerudo-Stadt gegen angreifende Gibdos verteidigen und die drei Leuchttürme korrekt ausrichten. Dann erhebt sich der Donnertempel aus dem Wüstensand – mit ihm allerdings auch die Gibdo-Königin.

Der Gibdo-Königin müsst ihr mit Hilfe von Rijus Fähigkeit (oder Zitterfrüchten, gelbem Gelee oder ähnlichem) einen Stromschlag verpassen, um sie anschließend in ihrer weißen und verletzlichen Form bearbeiten zu können. Irgendwann zieht sie sich zur Spitze des Tempels zurück.

Dürfen wir vorstellen? Die Gibdo-Königin.

Aktiviert Rijus Fähigkeit, schießt einen Blitzpfeil auf den versperrten Eingang und betretet den Donnertempel. Zunächst verläuft euer Besuch hier sehr linear. Bis der Tempel sich richtig öffnet, dauert es ein wenig.

Im Eingangsbereich könnt ihr mit Hilfe eines Korokblatt-Wedels die Sandhaufen wegwehen. Darunter findet ihr unter anderem einen Schalter, der die Tür in den Untergrund öffnet.

Im Zelda TotK-Donnertempel kommt richtiges Indiana Jones-Flair auf.

Schiebt mit Hilfe von Links Ultrahand-Fähigkeit die zwei Steinbrocken in der Wand aus dem Weg und erledigt das Konstrukt dahinter. Bewegt die Platten von dem Grab und sackt alles ein, was nicht niet- und nagelfest ist – unter anderem einen Topas.

Folgt dem Weg nach unten und weht die beiden Gibdos in den Feuerstrahl. Anschließend müsst ihr Timing beweisen und die Feuerspeier passieren, wenn sie gerade nicht brennen. Auf der anderen Seite aktiviert ihr den Schalter, damit euch Riju folgen kann.

Die rollenden Feuerbälle könnt ihr mit Links Zeitumkehr-Fähigkeit anhalten und zurückdrehen. Lauft ihnen anschließend hinterher, geht nach rechts und aktiviert dort wieder den Schalter. Dann kommen keine großen Kugeln mehr nach und Riju schließt wieder zu Link auf.

Die Kugeln lassen sich zum Glück aufhalten.

Dann gelangt ihr in einen größeren Raum mit einem Gibdo-Nest unten in der Mitte. Erledigt das Nest wie gewohnt, indem ihr Rijus Blitz-Fähigkeit aktiviert. Schießt einen Pfeil auf das Nest, wenn es gerade pink aufleuchtet und Gibdos ausspuckt. Es muss sich im gelben Einflussbereich Rijus befinden.

Erledigt alle verbliebenen Gegner und schnappt euch den Gerudo-Bogen, der unter den Steinplatten in der Grabstätte liegt. Geht wieder hoch und folgt dem Weg aufwärts.

Runter, rauf – im Donnertempel gibt's viel hin und her.

Im Raum des Hoffnungslichts müsst ihr zunächst den Gegner umhauen. Anschließend könnt ihr wieder zwei Steine aus der Wand ziehen und findet dahinter einen Geheimraum mit Kiste. Aber Vorsicht, der Boden gibt nach und fällt runter. Dank Deckensprung aber kein Problem für Link!

Sammelt den Truhen-Inhalt und die vielen Pfeile ein. Selbstverständlich haut ihr auch jede einzelne Amphore zu Klump. In einigen davon finden sich Pfeile und allerlei andere nützliche Dinge. Anschließend manövriert ihr mit Ultrahand den Spiegel in den Hauptraum mit dem Licht.

Der Raum ist zwar optional, aber lohnt sich.

Ihr könnt dort aber auch extra die Sandhaufen wegwehen. In dem vorderen verbirgt sich ein Konstrukt, das euch ans Leder will. Im hinteren Sandhügel gibt es ebenfalls einen Spiegel.

Nehmt den Spiegel mit der Ultrahand und richtet ihn so aus, dass der Lichtstrahl auf den gelben Licht-Mechanismus über der Tür zeigt. Haltet ihr lang genug drauf, wechselt der Kreis seine Farbe zu grün und die Tür öffnet sich.

Ein Schalterrätsel, wie es sie im Donnertempel mehrfach gibt.

Erst jetzt kommen Link und Riju im eigentlichen Hauptraum des Donnertempels an. Aktiviert den rundlichen Altar und damit den Teleportationspunkt. Jetzt steht fest: Ihr müsst den Fahrstuhl reparieren, indem ihr die vier Energiespeicher mit Rijus Blitzkraft aufladet.

Zelda TotK Donnertempel: Der erste Energiespeicher im Erdgeschoss

Direkt hinter dem Fahrstuhl und Altar befindet sich eine verschlossene Tür, die den Weg zum ersten Energiespeicher versperrt.

Glücklicherweise könnt ihr rechts davon aber zwei Felsbrocken mit Ultrahand aus der Wand ziehen und gelangt so einfach hinein.

Zugegeben: Ich bin erstmal den kompletten Weg im Keller zurück gelaufen und habe Deckensprung benutzt.

Schießt mit Hilfe von Rijus Fähigkeit einen Blitz auf den Mechanismus und aktiviert so den ersten Energiespeicher:

Aktiviert Rijus Fähigkeit bei ihr mit einem Druck auf A und schießt einen Pfeil, wenn der Speicher im gelben Radius ist.

Zelda TotK Donnertempel: Der 2. Energiespeicher im Raum der Darbringung

Im Hauptraum in der Ecke weht ein laues Lüftchen. Hebt den Steinbrocken über dem Aufwind mit Ultrahand zur Seite und gleitet entspannt ganz nach oben. Seht euch um, und ihr entdeckt hinter einer Wand einen verdächtigen Lichtschein. Klettert durch die Lücke in den Raum des Tageslichts.

Hier müsst ihr durch.

Im Raum des Tageslichts zieht ihr wieder zwei Steine aus der Wand. Stellt einen davon aufrecht hin und pappt mit Ultrahand den Spiegel an seine Oberseite. Stellt das Ganze dann so auf, dass es im Lichtschein steht und dass der Lichtstrahl durch die Lücke nach draußen zeigt.

So klappt's mit dem Lichtstrahl aus dem Raum des Tageslichts im Donnertempel.

Klettert wieder zurück nach draußen und positioniert die Spiegelstatue mit Hilfe der Ultrahand so, dass sie im Lichtstrahl steht. Geht zur Statue auf der rechten Seite und bewegt sie so, dass der Lichtstrahl nach unten gespiegelt wird.

Folgt dem Lichtstrahl und segelt nach unten.

Wenn alles klappt, öffnet sich unten ein Mechanismus. Segelt herab, stellt euch auf den Schalter und betretet den Raum der Darbietung. Darin müsst ihr euch erst einmal mit einigen Gibdos herumschlagen und ihre Nester mit Rijus Blitzen ausschalten.

Sind alle Gegner erledigt, müsst ihr wieder den Lichtstrahl so spiegeln, dass er den gelben Mechanismus oberhalb aktiviert. Das geht am einfachsten, wenn ihr einen Spiegel auf eine Metallplatte packt, an der schon ein Ballon hängt. Manövriert das Ganze in den Lichtstrahl und stellt euch mit einer brennenden Fackel so daneben, dass der Ballon nach oben fliegt.

Die Fackel sorgt für den nötigen Auftrieb.

Der dritte Donnertempel-Energiespeicher im Raum des Erglühens (E1)

Begebt euch wieder nach oben zu den vier Spiegelstatuen. Schiebt die erste aus dem Weg, so dass der Lichtstrahl die gegenüberliegende Seite erreicht. Platziert mit Ultrahand die dortige Statue so, dass sie den Strahl nach rechts reflektiert. Dort bringt ihr die Statue entsprechend in Position, dass das Licht nach oben geworfen wird und den Mechanismus aktiviert.

Noch ein kleines Stückchen nach links!

Klettert oder nutzt den Deckensprung, um zum jetzt grünen Kreis zu gelangen und stellt euch auf den Schalter davor.

Hinter der Tür tut sich ein Abgrund auf, gespickt mit vielen Flammenwerfern. Aber habt keine Angst und schwebt mit Links Parasegel an den Feuerspeiern vorbei, langsam nach unten.

Langsam und vorsichtig, dann sollten auch diese Feuerspeier kein Problem sein.

Unten angekommen befindet ihr euch im Raum des Erglühens und könnt dem dritten Energiespeicher mit einem Blitz aus Rijus Repertoire Starthilfe geben.

Donnertempel: Der vierte und letzte Energiespeicher im dritten Stock

Begebt euch mit Hilfe des Luftzugs im Hauptraum wieder nach oben. Von hier könnt ihr bequem in eine Lücke in der Wand segeln, die sich auf der dritten Etage befindet. Ihr findet die Stelle genau hier auf der Karte:

Auf der dritten Etage könnt ihr hier in eine Lücke segeln.

Folgt dem Weg und passt die beiden sich drehenden Scheiben mit Hilfe der Zeitumkehr aneinander an. Im Idealfall macht ihr es direkt jetzt schon so, dass sie sich synchron drehen und die Öffnungen auf derselben Höhe sind.

Dreht eine der Scheiben so zurück, dass sie sich anschließend synchron zur anderen dreht.

Dahinter zieht ihr wieder zwei Steine aus der Wand, die dieses Mal einen Lichtstrahl freilegen. Habt ihr die beiden Drehscheiben optimal ausgerichtet, scheint das Licht genau passend hindurch und aktiviert den nächsten Schalter. Der öffnet eine Tür und ihr könnt auf der anderen Seite den nächsten Mechanismus betätigen.

Hinter der sich öffnenden Tür bekommt ihr es mit Fallen zu tun. Die sich stetig schließenden Zackenwände lassen sich glücklicherweise aber einfach mit zwei aneinander geklebten Steinbrocken verbarrikadieren. Auf der anderen Seite schaltet ihr die Falle einfach ab und Riju folgt euch.

So könnt ihr die stachelige Falle aufhalten.

Dasselbe Spiel macht ihr genauso nochmal mit der anderen Falle und zwei Steinen, aber dieses Mal hochkant.

Dahinter warten einige Konstrukte, die ihr erledigen solltet. Anschließend müsst ihr euch seitlich an dem Pavillon herunterfallen lassen. Dann gilt es, die sich drehende Vorrichtung aufzuhalten. Das geht am besten, indem ihr einen der Pfähle in die Wand haut.

Wo genau ihr den Pfahl reinhaut, ist egal, Hauptsache, das Ding hält an und der Mechanismus bleibt frei..

Ihr müsst relativ schnell dabei sein und die Drehung so stoppen, dass der Mechanismus frei gelegt bleibt. Anschließend leitet ihr mit einem Spiegel den Lichtstrahl auf das gelbe Sechseck unten und wiederholt den Spiegeltrick noch einmal oben auf der lichtdurchlässigen Metall-Ebene:

Zelda TotK Donnertempel: Noch ein Licht- und Spiegelrätsel.

Dann könnt ihr auch schon den vierten Energiespeicher mit einer Kombination aus Links Pfeil und Riju-Blitz aktivieren.

Zelda TotK: So besiegt ihr die Gibdo-Königin im Donnertempel

Seid ihr bereit für den Bosskampf? Falls nicht: Kocht euch ein paar leckere Speisen. Idealerweise etwas, das euch zusätzliche Herzen, mehr Angriffsstärke oder zusätzliche Abwehr verleiht. Ansonsten könnt ihr alles gebrauchen, was mit Blitzen und Feuer zu tun hat, um ordentlich Schaden auszuteilen.

Fahrt mit dem Fahrstuhl in der Mitte des Hauptraums nach oben und schießt einen Blitz-Pfeil mit Rijus Hilfe auf das verdächtig leuchtende Zeug. Dann kann es auch schon losgehen.

Die Gibdo-Königin: Peinigerin des Donnertempels in Zelda Tears of the Kingdom.

Phase 1: Aktiviert Rijus Fähigkeit, wartet bis die Gibdo-Königin im gelben Radius ist und verpasst ihr einen Pfeil mit zusätzlichem Schockeffekt. Anschließend ist der Bossgegner weiß und verletzlich. Ihr könnt ihn aus der Ferne bearbeiten und wenn ihr die Gibdo-Königin oft genug trefft, bleibt sie kurz an Ort und Stelle liegen. Setzt bevorzugt auf- Feuer und Elektro-Attacken.

Phase 2: Nach einer Weile schaltet die Gibdo-Königin einen Gang hoch. Das heißt, dass sie jetzt Verstärkung von Gibdos bekommt. Idealerweise solltet ihr deren Nester schnell zerstören, damit euch weniger Fieslinge das Leben schwer machen.

Außerdem erscheint so ein Licht an dem Platz, das ihr nutzen könnt. Stellt euch in den Kegel, und die Nahkampfattacken der Gibdos kommen nicht mehr an euch heran. Nutzt einen Spiegelschild, um die Gibdos fertig zu machen und gebt ihnen den Rest, wenn sie am Boden sind.

Habt ihr mit Rijus Fähigkeit und euren Pfeilen sämtliche Nester zerstört, widmet ihr euch wieder dem Bossgegner, der mittlerweile schwebenden Gibdo-Königin. Weicht den Wirbelstürmen seitlich aus und rennt vor dem braunen Laser-artigen Strahl weg. Holt den Boss mit Pfeilen und Riju-Blitzen auf den Boden der Tatsachen zurück und fügt ihr ordentlich Schaden zu, bis sie letztendlich besiegt ist

Die Gibdo-Bossgegnerin verabschiedet sich mit einem Knall aus dem Donnertempel.

Das gibt es als Belohnung nach dem Donnertempel in Zelda TotK

Einen Herzcontainer: Link bekommt zusätzliche Lebensenergie, wenn ihr den Donnertempel erfolgreich absolviert habt.

Link bekommt zusätzliche Lebensenergie, wenn ihr den Donnertempel erfolgreich absolviert habt. Mehr Story: Rijus Vorfahrin erzählt vom Versiegelungskrieg und dem fiesen Dämonenkönig. Außerdem stellt sich heraus, dass sie die Weise des Donners ist.

Rijus Vorfahrin erzählt vom Versiegelungskrieg und dem fiesen Dämonenkönig. Außerdem stellt sich heraus, dass sie die Weise des Donners ist. Rijus Schwur: Ab sofort könnt ihr Rijus Blitzschlag-Attacke immer und überall nutzen, wenn euch der Sinn danach steht.

Danach geht es wieder zurück in die Stadt der Gerudos, wo sich der Sandsturm endlich gelegt habt. Hier gibt es jetzt eine ganze Menge neuer Nebenquests zu erledigen.

Wie findet ihr den Donnertempel? Hattet ihr Schwierigkeiten und wenn ja, womit? Welchen Tempel mögt ihr am liebsten?