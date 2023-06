Nicht nur im Master-Schwert schlummert große Macht, in Zelda TotK gibt es auch Früchte.

Klingt komisch, ist aber so: In Zelda Tears of the Kingdom ist eines der mächtigsten Items verhältnismäßig unscheinbar. Oder, anders formuliert: Für bestimmte Früchte, die euch vielleicht wenig hilfreich vorkommen, gibt es richtig viele, sehr gute Anwendungsgebiete. Nur verrät das Spiel diese Tricks nicht unbedingt, ihr müsst es selbst herausfinden. Oder eben unsere GamePro-Artikel lesen.

Zelda Tears of the Kingdom: Verschmäht die Funkelfrüchte nicht, sie haben es in sich

Darum geht's: Habt ihr in Zelda TotK schon mal einen Gegner mit einer Funkelfrucht geblendet? Sehr gut! Dann wisst ihr zumindest schon einmal, dass sich die Früchte sehr gut als Einstieg in einen Kampf eignen. Aber die gelben Dinger haben noch sehr viel mehr auf dem Kasten, als ihr wahrscheinlich denkt.

Insta-Kill für Skelett-Gegner: Die zweifellos beste Anwendungsmöglichkeit für eine Funkelfrucht ist, sie Stal- beziehungsweise Skelett-Gegnern vor die Füße zu schmeißen. Im Radius der Blendgranate könnt ihr so nämlich alle Stal-Feinde auf einen Schlag erledigen.

Die Skelette reagieren auf die Funkel-Explosion sehr empfindlich und verschwinden einfach. Das sieht dann zum Beispiel so aus:

Einzige Ausnahme: Stalhinox! Nichts ist perfekt und darum funktioniert der Insta-Kill per Funkelfrucht leider nicht bei allen Skeletten in Zelda Tears of the Kingdom. Die riesigen Stalhinoxe bilden die unrühmliche Ausnahme. Sie werden nur kurz betäubt.

Vorsicht bei Pferden: Reitet ihr gerade auf einem Skelett-Pferd, solltet ihr selbstverständlich lieber davon absehen, eine Funkelfrucht-Blendgranate zu zünden. Zumindest, wenn ihr nicht unsanft auf dem Boden landen wollt.

Extra-Tipp: Wenn ihr die Frucht mit Links Synthese-Fähigkeit an eine Krog-Waffe wie das Waldschwert befestigt, könnt ihr sie immer wieder und eine ganze Weile lang einsetzen, ohne die Frucht aufzubrauchen.

Das könnt ihr sonst noch mit den Funkelfrüchten anstellen:

Perfekt für die Bürgermeister-Quest: Sollt ihr in Hateno ein ganz bestimmtes Kürbis-Feld verteidigen müssen, dürfte euch die Funkelfrucht sehr gelegen kommen.

Gegen Miasma-Hände: Werdet ihr wieder einmal urplötzlich von den rot glimmenden Albtraum-Händen attackiert, denkt an die Funkelfrucht. So könnt ihr die Hände zumindest kurz aufhalten und euch eine Atempause verschaffen. Mehr zu den fiesen Händen:

Gibdos und ihre Königin: Auch die Gibdos in der Gerudo-Wüste reagieren höchst empfindlich auf eine gut platzierte Funkelfrucht-Blendgranate. Sofern die Fieslinge nicht direkt erledigt sind, färben sie sich zumindest weiß und lassen sich so endlich problemlos beseitigen.

Horrorblins runter schießen: Wollt ihr die affenartigen Höhlenbewohner namens Horrorblins auf den Boden der Tatsachen holen, eignet sich dafür ebenfalls ganz hervorragend eine Funkelfrucht.

Gegner stunnen und Waffen klauen: Ihr könnt generell eigentlich alle Gegner mit einer Funkelfrucht beschmeißen. In der Regel sollten die Feinde dann kurz betäubt sein und ihre Waffen fallen lassen. Der perfekte Moment, sich selbst die Waffe zu schnappen!

Wie findet ihr die Funkelfrüchte in Zelda Tears of the Kingdom? Was ist eure Lieblingsfrucht?