Zelda Tears of the Kingdom bietet uns wohl auch wieder die Schreine aus Breath of the Wild.

Zelda: Tears of the Kingdom wurde gestern in einem ausführlichen, über zehn Minuten langen Gameplay-Video vorgestellt. Das hat unter anderem einen Blick auf die Spielwelt und dabei auch auf die Minimap geboten. Genau da waren auch schon die altbekannten Symbole der Rätsel-Schreine zu sehen. Sie kommen also wohl zurück und könnten dank der neuen Möglichkeiten nochmal deutlich spannender werden.

Zelda: Tears of the Kingdom-Gameplay enthüllt wohl auch Schreine

13 Minuten neues Zelda-Gameplay: Bei der gestrigen Gameplay-Demonstration mit Eiji Aonuma wurde Zelda TotK endlich ausführlicher gezeigt. Unter anderem wurden die schwebenden Himmelsinseln und neue Gegner, vor allem aber Links neue Fähigkeiten und Möglichkeiten vorgestellt.

Hier könnt ihr euch das beeindruckende wie vielversprechende Showcase anschauen:

13:45 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Über 10 Minuten Gameplay aus dem BotW-Nachfolger

Schreine feiern wohl Comeback: Weil es so viele neue Möglichkeiten zu sehen gab, sind euch die kleinen Details vielleicht nicht aufgefallen. Wie zum Beispiel die Schrein-Symbole auf der Minimap. Die sehen ganz genau so aus wie in Zelda: Breath of the Wild.

Dementsprechend gehen jetzt natürlich viele Fans davon aus, dass die Schreine auch in Tears of the Kingdom wieder zu finden sein werden. Ob das wirklich der Fall ist und falls ja, wie genau sie dann beschaffen sind, steht aber natürlich noch nicht offiziell fest.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mit Fuse nochmal interessanter: Sollten die Schreine aber tatsächlich ähnlich wie in Breath of the Wild funktionieren, könnten sie in Zelda TotK dank der neuen Möglichkeiten sehr viel spannender ausfallen als im Vorgänger.

Wieso die Einführung der neuen Synthese-Fähigkeit ein richtiger Galaxy-Brain-Moment ist, lest ihr in dieser GamePro-Kolumne von Kollege Tobi:

Von wegen BotW 1.5: Fuse macht Tears of the Kingdom zur Ultra-Sandbox von Tobias Veltin

Dank der Synthese bieten sich nämlich nicht nur in der Spielwelt fast unendlich viele Möglichkeiten der Kombination. Das Ganze lässt sich natürlich auch auf die Rätsel und Herausforderungen in den kleinen Dungeons anwenden. Kaum auszumalen, auf welche kreativen Lösungen die Spieler*innen wieder kommen könnten.

Dabei stellt sich aber nicht nur die Frage, wie gut es Nintendo gelingt, die Rätsel nochmal auf ein höheres Level zu haben. Sondern zum Beispiel auch, ob die Schreine überhaupt so bleiben, wie wir sie kennen. Womöglich bekommen wir es auch mit viel größeren Dungeons zu tun, dafür aber weniger.

Was erhofft ihr euch von den Schreinen und glaubt ihr, dass Nintendo sie einfach genau so zurückbringt, wie sie in Zelda BotW waren?