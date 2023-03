Zelda: Tears of the Kingdom bringt die Krogs zurück, aber wahrscheinlich ganz anders.

Zelda: Tears of the Kingdom konnte endlich in einem längeren Gameplay-Video bewundert werden. Darin stecken haufenweise Informationen, die leicht zu übersehen sind. Wie zum Beispiel der kleine Krog im Hintergrund, der einen Freund erreichen muss. Offenbar kehren die Winzlinge also zurück, aber ganz anders als noch in Zelda: Breath of the Wild.

Zelda: Tears of the Kingdom zeigt Krog als Questgeber

Darum geht's: In Zelda BotW waren die Krogs überall in der Spielwelt versteckt. Löst ihr kleine Umgebungsrätsel wie Äpfel von Bäumen zu schießen oder Felsen in Löcher zu rollen, geben sie sich zu erkennen. Als Belohnung winken Krogsamen, die sich gegen größere Taschen tauschen lassen.

Auch in Zelda TotK? Dank der über zehn Minuten langen Gameplay-Präsentation von Dienstag wissen wir jetzt zumindest schon einmal, dass Krogs generell wieder zurückkehren. Allerdings scheinen sie in erster Linie eine neue, ganz andere Funktion zu erfüllen, als das noch im Vorgänger der Fall war.

Hier könnt ihr euch nochmal das Zelda Tears of the Kingdom-Gameplay ansehen:

13:45 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Über 10 Minuten Gameplay aus dem BotW-Nachfolger

Krogs als Questgeber: Kurz nach dem Beginn des Gameplay-Videos ist ein niedlicher kleiner Krog zu sehen, der einen riesigen Rucksack schleppt. Er versteckt sich nicht, sondern spricht Link sogar direkt an. Er müsse einen Freund erreichen – das klingt, als würde er Link um Hilfe bitten und als könnten wir hier auf eine Krog-Quest gehen.

Keine versteckten Krogs mehr? Diejenigen, die sich in Zelda BotW selbst die wahnwitzige Aufgabe auferlegt hatten, alle 900 Krogsamen zu finden, atmen jetzt vielleicht erleichtert auf. Das hier Gezeigte scheint nämlich darauf hinzudeuten, dass die Krogs in Tears of the Kingdom einen ganz anderen Zweck erfüllen als im Vorgänger.

Es sieht zwar ganz danach aus, als würden Krogs zu Questgebern werden. Aber das muss natürlich nicht heißen, dass sich nicht trotzdem noch andere Krogs irgendwo in der Spielwelt verstecken könnten.

Womöglich handelt es sich auch genau darum bei den Quests: Dass Krogs uns auf die Suche nach anderen, versteckten Krogs schicken – eben Freunde, die sie erreichen wollen.

Was ist mit dem Deku-Baum? In den ersten Zelda Tears of the Kingdom-Trailern war schon zu sehen, dass der Wald der Krogs samt Deku-Baum verschwunden ist. Irgendwas muss da passiert sein und damit könnte auch die neue Rolle der Krogs zusammenhängen. Womöglich handelt es sich bei dem vermissten Freund auch um den Deku-Baum selbst.

Wie findet ihr die Krog-Rätsel in Zelda BotW? Wie fändet ihr die Änderung zu Questgebern und was wünscht ihr euch im Zusammenhang mit den Krogs?