Nintendo hat Dungeons für Zelda: Tears of the Kingdom bestätigt.

Gibt es sie oder gibt es sie nicht? Bislang hat Nintendo einen Mantel des Schweigens über mögliche Dungeons in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gelegt. In einem Interview wurde das Thema jetzt ausführlich besprochen und die gute Nachricht vorweg: Ja, es gibt sie und laut Nintendo sollen sie "riesig" werden.

Die Dungeons in Zelda: TotK werden "riesig"

In einem "Ask the Developer"-Interview wurde jetzt die Frage aller Fragen gestellt: Gibt es Dungeons? Die Antwort:

Ja, wir haben noch nicht über die Dungeons gesprochen. Sie haben sich im Vergleich zu Breath of the Wild verändert. Es gibt zum Beispiel einen Dungeon, der direkt mit der Oberfläche von Hyrule verbunden ist. Wenn man vom Himmel direkt in den Dungeon springt, löst man ein Ereignis aus. Wir denken, dass dies eine neue Erfahrung sein wird, die im vorherigen Spiel nicht möglich war.

Dungeons jetzt Teil der Umgebung: Ihr erinnert euch, in Breath of the Wild mussten wir uns durch vier mechanische Titanen rätseln. In Tears of the Kingdom sind die Dungeons jedoch, wie aus dem Interview hervorgeht, mehr an klassiche Zelda-Dungeons angelehnt und in unterschiedliche Umgebungen eingebettet:

Diesmal sind die Dungeons riesig und haben alle ihr eigenes regionales Aussehen, genau wie in den traditionellen The Legend of Zelda-Spielen. Wir glauben, dass sie für Spieler eine befriedigende Herausforderung darstellen. Sie zu entwickeln war sicherlich eine Herausforderung!

Klassische Dungeons? Ja, aber...

Eine Diskussion die immer wieder aufkommt, ist jene um die Art der Dungeons aus Zelda: Breath of the Wild, die Oldschool-Fans von beispielsweise Link's Awakening so ganz und gar nicht als klassisch ansehen.

Erwartet ihr eine solche Art von Dungeon, der vom Umfang weit größer ist und sich um ein neues Gadget von Link dreht, dann werdet ihr diesen aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Tears of the Kingdom nicht vorfinden. Was das Äußere anbelangt, so werden die TotK-Dungeons zwar mehr den klassischen Varianten ähneln, doch rein von der Struktur und dem Aufbau werden sie, um ein wenig zwischen den Zeilen des Interviews zu lesen, denen aus BotW ähneln – sie sollen eben nur mit den Gebieten verbunden sein, wie beispielsweise ein Tempel, eine Höhle, etc.

Was sagt ihr zur Aussage von Nintendo und wärt ihr enttäuscht, wenn erneut keine klassischen Dungeons zurückkommen?