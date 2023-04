Zelda Tears of the Kingdom bekommt diesen schicken Third Party-Controller mit Sonderfunktion.

Zu Zelda Tears of the Kingdom wurde schon einiges an Zubehör für die Switch angekündigt. Aber noch keines, das so ist wie dieser Third Party-Controller von PDP hier. Was gibt es cooleres als Controller, die durchsichtige Oberflächen haben, so dass ihr Innenleben sichtbar ist? Ganz einfach: Ein Controller, der im Dunkeln leuchten kann. Da kommt der kleine Junge in mir durch und meiner Meinung nach brauchen das alle Controller.

Zelda Tears of the Kingdom-Gamepad leuchtet im Dunkeln und ich will es unbedingt haben

Worum geht's? Third Party-Hersteller PDP bringt einen eigenen Zelda-Controller auf den Markt. Er nennt sich offiziell Nintendo Switch Sheikah Shoot Rematch Glow-Controller und der Name ist Programm: Das gute Stück leuchtet nämlich im Dunkeln.

Ihr bekommt außerdem zwei Backpaddles an der Rückseite, mehr Grip als beim Switch Pro-Controller und zusätzlich einen Klinkenstecker-Anschluss für Kopfhörer direkt am Controller. Außerdem lässt sich dort auch die Lautstärke verstellen. Auf Rumble oder Amiibo-Support müsst ihr verzichten, aber dafür kostet der Glow-Controller auch nur 27,99 US-Dollar.

Beim neuen PDP-Controller im Zelda Tears of the Kingdom-Look stelle ich mir nur eine Frage und zwar die danach, wieso es nicht viel mehr Zubehör gibt, das im Dunkeln leuchtet. Würde es nach mir gehen, könnte das gerne öfter wieder angeboten werden – genau wie die durchsichtigen Oberflächen.

Hier könnt ihr euch eine andere Seite des Gamepads anschauen:

Der Nintendo Switch Sheikah Shoot Rematch Glow-Controller von PDP.

Größter Wermutstropfen: Der PDP Rematch Glow-Controller funktioniert ausschließlich mit einer Kabelverbindung. Ihr könnt ihn zwar perfekt im Dunkeln einsetzen, aber nicht, wenn ihr zu weit weg von eurer Nintendo Switch sitzen wollt.

So sieht das dann im Dunkeln aus: Hier könnt ihr euch den Controller im Dunkeln ansehen. Die Linien des Shiekah-Steins leuchten dezent und der Umriss von Link mit dem Bogen kommt ebenfalls gut heraus. Es dürfte für meinen Geschmack aber gerne noch ein bisschen mehr leuchten.

So sieht der Nintendo Switch Sheikah Shoot Rematch Glow-Controller von PDP im Dunkeln aus.

Es gibt noch mehr TotK-Zubehör: Neben PDP bringt auch Hori als Third Party-Hersteller passendes Switch-Zubehör zum nächsten Zelda auf den (außereuropäischen) Markt. Nintendo selbst lässt sich ebenfalls nicht lumpen, vieles ist aber schon ausverkauft:

Darum brauchen das alle Controller: Weil es einfach ein sträflich vernachlässigtes Feature und verdammt cool ist. Und zwar nicht nur für all diejenigen, die als Kind (oder Erwachsene) im Dunkeln leuchtende Aufkleber an der Zimmerdecke oder ähnliches hatten.

Außerdem sollte für ein besser sichtbares Bild sowieso im abgedunkelten Raum gespielt werden. Das würde schon einmal dafür sorgen, dass das gute Stück auch ordentlich zur Geltung kommt. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt vorher noch das Licht angehabt.

Wie gefällt euch die Idee und der Controller? Wünscht ihr euch auch mehr Zubehör, das im Dunkeln leuchtet?