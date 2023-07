Zelda-Umfrage: Welche von Links Arm-Fähigkeiten hättet ihr gerne im echten Leben?

Links Sonau-Arm ist ziemlich mächtig. Welche Fähigkeit hättet ihr gerne?

Bereits in The Legend of Zelda: Breath of the Wild konnte Link diverse übernatürliche Fähigkeiten einsetzen. Und dank seines mächtigen Sonau-Arms kann der spitzohrige Held auch in Tears of the Kingdom wieder zahlreiche nützliche Manöver ausführen, die ihm unter anderem beim Lösen von Rätseln oder der Erkunden der Welt helfen können.

Jede dieser insgesamt fünf Arm-Fähigkeiten ist auf ihre Art und Weise nützlich, wir haben uns beim spielen mehrfach bei dem Gedanken "wie cool wäre das, wenn ich das jetzt im echten Leben machen könnte?" ertappt. Und wir sind uns ziemlich sicher, ihr auch.

Deswegen wollen wir in dieser Umfrage von euch wissen, welche der Tears of the Kingdom-Fähigkeiten ihr am liebsten im echten Leben hättet. Der Haken: ihr müsst euch für eine entscheiden!

Macht mit und stimmt ab!

Das bringen die Fähigkeiten in Tears of the Kingdom

Falls ihr nochmal eine Auffrischung bracht, was die Fähigkeiten genau machen:

Ultrahand: lässt euch Gegenstände aufheben, drehen und zusammenfügen

lässt euch Gegenstände aufheben, drehen und zusammenfügen Synthese: klebt Waffen oder andere Items zusammen, um sie zu verstärken

klebt Waffen oder andere Items zusammen, um sie zu verstärken Deckensprung: lässt euch durch über euch gelegene Hinernisse "schwimmen"

lässt euch durch über euch gelegene Hinernisse "schwimmen" Zeitumkehr: spult Objekte in der Zeit zurück

spult Objekte in der Zeit zurück Bautomatik: speichert zuletzt gebaute Konstruktionen und baut sie automatisch zusammen

Ihr dürft uns danach natürlich wie immer gerne in den Kommentaren verraten, warum ihr eure Wahl getroffen habt und was ihr im echten Leben mit eurer Fähigkeit veranstalten würdet. Eine Auswertung der Umfrage gibt es dann in ein paar Wochen auf GamePro.de.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit Mitte Mai für die Nintendo Switch erhältlich und gehört schon jetzt zu den besten Titeln des Jahres. Links neues Open World-Abenteuer stellt sich auf eine Stufe mit seinem Vorgänger und bietet erneut eine riesige offene Spielwelt mit zahlreichen Missionen und Geheimnissen.

Auf GamePro.de findet ihr neben Umfragen zum Spiel auch zahlreiche Guides, Tipps, Kniffe und Übersichten, etwa zu den besten Rüstungen oder allen Rezepten im Spiel.

Wir bedanken uns schon jetzt für die Teilnahme an der Umfrage!