von Ann-Kathrin Kuhls,

21.03.2020 15:00 Uhr

Animal Crossing: New Horizons ist genau der Urlaub, den wir aktuell alle brauchen können. In unserem Test zu New Horizons haben wir euch schon erklärt, welche Neuerungen im Spiel sind und was sowohl Veteranen als auch Neulinge in Sachen Gameplay und Langzeitmotivation erwarten können. Aber was, wenn ihr noch nie Animal Crossing gespielt habt? Wenn ihr euch einfach nur fragt, was die Fans an diesem Spiel so fasziniert?

Dann haben wir hier in unserem Video ein paar Punkte für euch zusammengefasst, die auch euch faszinieren könnten. Zum Beispiel, was diese putzige Simulation mit dem blutigen Hack and Slay Diablo 3 zu tun hat. Oder wieso unser Leben auf der Insel von einem kapitalistischen Waschbären bestimmt wird. Und was genau Eulen so an Fossilien fasziniert.

