Läuft gerade Nach Cronos und Silent Hill 2 Remake: Bloober setzt beliebte Horror-Reihe fort
Nach Cronos und Silent Hill 2 Remake: Bloober setzt beliebte Horror-Reihe fort

147 Aufrufe

Nach Cronos und Silent Hill 2 Remake: Bloober setzt beliebte Horror-Reihe fort

Kevin Itzinger
15.02.2026 | 09:30 Uhr

Zum 10. Geburtstag der Reihe hat Bloober Team Layers of Fear 3 angekündigt. Im sehr atmosphärischen Trailer zitiert ein Mann "The Sick Rose", ein Gedicht von William Blake. Dabei scheint er nicht allein zu sein, er entschuldigt sich sogar für das Knacken und die herunterfallenden Bücher – sein Freund im Jenseits habe den Dreh für das Leben nach dem Tod noch nicht ganz raus.

Informtionen zum Gameplay oder einem Release-Termin gibt es noch nicht, Interessierte können sich aber für einen Newsletter anmelden, um auf dem Laufenden zu bleiben.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme Video starten   2:15

vor 2 Tagen

John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme
Nach Cronos und Silent Hill 2 Remake: Bloober setzt beliebte Horror-Reihe fort Video starten   2:21

vor einer Stunde

Nach Cronos und Silent Hill 2 Remake: Bloober setzt beliebte Horror-Reihe fort
Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe Video starten   1     0:46

vor 2 Tagen

Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe
Basisbau, Landwirtschaft und Rechtssystem: Crimson Desert verspricht gigantische Spieltiefe Video starten   8:38

vor 2 Tagen

Basisbau, Landwirtschaft und Rechtssystem: Crimson Desert verspricht gigantische Spieltiefe
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.524 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Nach Cronos und Silent Hill 2 Remake: Bloober setzt beliebte Horror-Reihe fort Video starten   2:21

vor einer Stunde

Nach Cronos und Silent Hill 2 Remake: Bloober setzt beliebte Horror-Reihe fort
Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta Video starten   4     2   15:35

vor einem Tag

Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta
Toxische Liebe Diablo: Ist diese Beziehung noch zu retten? (mit Jessirocks) Video starten   1:12:38

vor 2 Stunden

Toxische Liebe Diablo: Ist diese Beziehung noch zu retten? (mit Jessirocks)
Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden! Video starten   20:47

vor 18 Stunden

Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden!
John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme Video starten   2:15

vor 2 Tagen

John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Die besten Stories schreibt das Spiel – dank euren Namen! Video starten   1:00:51

vor 16 Minuten

Die besten Stories schreibt das Spiel – dank euren Namen!
Nach Cronos und Silent Hill 2 Remake: Bloober setzt beliebte Horror-Reihe fort Video starten   2:21

vor einer Stunde

Nach Cronos und Silent Hill 2 Remake: Bloober setzt beliebte Horror-Reihe fort
Toxische Liebe Diablo: Ist diese Beziehung noch zu retten? (mit Jessirocks) Video starten   1:12:38

vor 2 Stunden

Toxische Liebe Diablo: Ist diese Beziehung noch zu retten? (mit Jessirocks)
Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans Video starten   1:05

vor 18 Stunden

Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans
Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden! Video starten   20:47

vor 18 Stunden

Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden!
Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere Video starten   55:50

vor einem Tag

Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere
Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor Video starten   0:45

vor einem Tag

Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor
Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar Video starten   1:38

vor einem Tag

Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar
Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta Video starten   4     2   15:35

vor einem Tag

Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta
Project Windless | Official Reveal Trailer Video starten   2:50

vor einem Tag

Project Windless | Official Reveal Trailer
Bels Fanfare zeigt sich in schicker N64-Grafik, ganz im Stil von Zelda: Ocarina of Time Video starten   3:12

vor einem Tag

Bel's Fanfare zeigt sich in schicker N64-Grafik, ganz im Stil von Zelda: Ocarina of Time
Control: Resonant zeigt erstes Gameplay und hat eine Mechanik, die eure Sicht auf die Welt verändert Video starten   3:22

vor 2 Tagen

Control: Resonant zeigt erstes Gameplay und hat eine Mechanik, die eure Sicht auf die Welt verändert
mehr anzeigen