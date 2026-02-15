Nach Cronos und Silent Hill 2 Remake: Bloober setzt beliebte Horror-Reihe fort

Zum 10. Geburtstag der Reihe hat Bloober Team Layers of Fear 3 angekündigt. Im sehr atmosphärischen Trailer zitiert ein Mann "The Sick Rose", ein Gedicht von William Blake. Dabei scheint er nicht allein zu sein, er entschuldigt sich sogar für das Knacken und die herunterfallenden Bücher – sein Freund im Jenseits habe den Dreh für das Leben nach dem Tod noch nicht ganz raus.

Informtionen zum Gameplay oder einem Release-Termin gibt es noch nicht, Interessierte können sich aber für einen Newsletter anmelden, um auf dem Laufenden zu bleiben.