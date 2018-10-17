Läuft gerade Die besten Stories schreibt das Spiel – dank euren Namen!
Die besten Stories schreibt das Spiel – dank euren Namen!

0 Aufrufe

Die besten Stories schreibt das Spiel – dank euren Namen!

Lea Herfurtner, Michael Graf, Fabiano Uslenghi, Rae Grimm
15.02.2026 | 10:30 Uhr

Es ist ein Phänomen, das wir alle kennen: Ein generischer Soldat stirbt in einem Spiel? Egal. Aber wenn "Soldat Valentin" stirbt, ist der Tag gelaufen. Zusammen mit Micha, Fabiano und Rae analysiert Lea, warum wir Personen aus unserem echten Leben, ins Spiel bringen. Wir sprechen über Emergent Storytelling, den "Freunde-Faktor" in Strategie-Spielen und warum Titel wie RimWorld, Die Sims oder Pokémon erst durch unsere eigene Fantasie (und die Namen unserer Freunde) zu Meisterwerken werden.

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.
- Alle Folgen des GameStar Podcasts
- GameStar Podcast bei Apple Podcasts
- GameStar Podcast bei Spotify
- GameStar Podcast bei Podcast Addict
- GameStar Podcast im RSS Feed

Mehr Videotalks findet ihr auf bei GameStar Talk – auch auf Youtube.

Was ist GameStar Talk?
GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Die besten Stories schreibt das Spiel – dank euren Namen! Video starten   1:00:51

vor 41 Minuten

Die besten Stories schreibt das Spiel – dank euren Namen!
RimWorld

RimWorld

Genre: Strategie

Release: 17.10.2018 (PC), 29.07.2022 (PS4, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Nach Cronos und Silent Hill 2 Remake: Bloober setzt beliebte Horror-Reihe fort Video starten   2:21

vor einer Stunde

Nach Cronos und Silent Hill 2 Remake: Bloober setzt beliebte Horror-Reihe fort
Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta Video starten   4     2   15:35

vor einem Tag

Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta
Toxische Liebe Diablo: Ist diese Beziehung noch zu retten? (mit Jessirocks) Video starten   1:12:38

vor 3 Stunden

Toxische Liebe Diablo: Ist diese Beziehung noch zu retten? (mit Jessirocks)
Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden! Video starten   20:47

vor 19 Stunden

Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden!
John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme Video starten   2:15

vor 2 Tagen

John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Die besten Stories schreibt das Spiel – dank euren Namen! Video starten   1:00:51

vor 37 Minuten

Die besten Stories schreibt das Spiel – dank euren Namen!
Nach Cronos und Silent Hill 2 Remake: Bloober setzt beliebte Horror-Reihe fort Video starten   2:21

vor einer Stunde

Nach Cronos und Silent Hill 2 Remake: Bloober setzt beliebte Horror-Reihe fort
Toxische Liebe Diablo: Ist diese Beziehung noch zu retten? (mit Jessirocks) Video starten   1:12:38

vor 3 Stunden

Toxische Liebe Diablo: Ist diese Beziehung noch zu retten? (mit Jessirocks)
Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans Video starten   1:05

vor 18 Stunden

Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans
Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden! Video starten   20:47

vor 19 Stunden

Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden!
Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere Video starten   55:50

vor einem Tag

Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere
Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor Video starten   0:45

vor einem Tag

Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor
Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar Video starten   1:38

vor einem Tag

Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar
Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta Video starten   4     2   15:35

vor einem Tag

Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta
Project Windless | Official Reveal Trailer Video starten   2:50

vor einem Tag

Project Windless | Official Reveal Trailer
Bels Fanfare zeigt sich in schicker N64-Grafik, ganz im Stil von Zelda: Ocarina of Time Video starten   3:12

vor einem Tag

Bel's Fanfare zeigt sich in schicker N64-Grafik, ganz im Stil von Zelda: Ocarina of Time
Control: Resonant zeigt erstes Gameplay und hat eine Mechanik, die eure Sicht auf die Welt verändert Video starten   3:22

vor 2 Tagen

Control: Resonant zeigt erstes Gameplay und hat eine Mechanik, die eure Sicht auf die Welt verändert
mehr anzeigen