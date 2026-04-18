Der Film zu Street Fighter sieht immer mehr nach einem grandiosen Abend im Kino aus

Bevor der Film zu Street Fighter am 15. Oktober in die deutschen Kinos kommt, wurde jetzt ein weiterer Trailer zur Videospiel-Adaption von Capcoms Prügelreihe veröffentlicht – die immer mehr nach einem richtig spaßigen Abend im Kino aussieht.

Gezeigt wird zudem erstmals Ken, der von Noah Centineo gespielt wird.

Was meint ihr, wird der Film was oder ist euch das alles eine Spur zu trashig?