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God of War: Im Interview spricht Cory Barlog mit Laufey Game Director Ariel Lawrence

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God of War: Im Interview spricht Cory Barlog mit Laufey Game Director Ariel Lawrence

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Kevin Itzinger
05.06.2026 | 14:00 Uhr

Im Interview sprechen der Head of Creative Cory Barlog und Game Director Ariel Lawrence über das neue Spiel von Sony Santa Monica – God of War Laufey. Während des rund 25 minütigen Gesprächs sprechen die beiden über den neuen Hauptcharakter Faye, das Afterlife of the Gods und neue Gameplay-Mechaniken.
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