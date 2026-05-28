Planet Zoo 2 erfüllt euch zwei sehnlichst gewünschte Features und hat fixen Release

Planet Zoo 2 hat laut Entwickler Frontier einen fixen Release und los geht's mit der tierischen Simulation für PS5, Xbox Series X/S und PC am 13. Oktober 2026. Ist es euch nicht mehr nach echten Zoos, geht's also schon bald in einen wunderschönen virtuellen Tierpark – das deutet zumindest der Trailer an.

Fans der Reihe dürfte es übrigens freuen, dass es im neuen Ableger auch Aquarien und Vogelhäuser gibt. Weitere Infos zum Spiel soll es übrigens bereits während des Summer Game Fest geben.