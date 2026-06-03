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God of War Laufey: Trailer stellt den Cast des kommenden PS5-Exclusives vor

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God of War Laufey: Trailer stellt den Cast des kommenden PS5-Exclusives vor

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Kevin Itzinger
03.06.2026 | 14:00 Uhr

Direkt nach der Ankündigung von God of War Laufey veröffentlichte Sony noch weitere Videos zum kommenden PS5-Exclusive. In diesem Meet the Cast-Clip sprechen Deborah Ann Woll, Jack Quaid und Perlina Lau über ihre Rollen als Faye, Phranque und Rue.
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