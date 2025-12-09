Läuft gerade Rune Factory: Der neueste Teil der Cozy-RPG-Reihe erscheint schon bald für PS5 und Xbox Series X/S
Rune Factory: Der neueste Teil der Cozy-RPG-Reihe erscheint schon bald für PS5 und Xbox Series XS

0 Aufrufe

Rune Factory: Der neueste Teil der Cozy-RPG-Reihe erscheint schon bald für PS5 und Xbox Series X/S

Maximilian Franke
09.12.2025 | 11:39 Uhr

Die Rune Factory-Reihe wurde mit Guardians of Azuma Anfang des Jahres auf der Nintendo Switch und dem PC ordentlich umgekrempelt und erscheint bald auch für PS5 und Xbox Series X/S. Am 13. Februar 2026 soll es auf den neuen Plattformen losgehen. Welche technischen Änderungen ggf. mit dabei sind, ist noch unklar.

Ihr bekommt mit den neuen Versionen alle bisher veröffentlichten kostenlosen Inhalte. Die digitalen Versionen beinhalten außerdem den (eigentlich kostenpflichtigen) DLC "Rune Factory 4 Hero Outfit Bundle".

Eine physische Version für die PlayStation 5 ist ebenfalls angekündigt, erscheint aber zu einem späteren Zeitpunkt.

Was ist Rune Factory: Guardians of Azuma?

Rune Factory: Guardians of Azuma orientiert sich klar an Open World-Spielen wie etwa Zelda: Breath of the Wild, bleibt dem Kern der Reihe aber dennoch treu.

Ihr erkundet offene Areale in einer Fantasywelt im Anime-Look. Dabei kämpft ihr mit Schwert und Magie in Echtzeit gegen Monster und versucht die Welt vor einem schlimmen Schicksal zu bewahren. Die Besonderheit von Rune Factory: Guardians of Azuma sind die klassischen Cozy-Elemente.

Mehr dazu: Rune Factory Guardians of Azuma ist perfekt, wenn euch andere Farming-Sims zu stressig sind

In vier Dörfern könnt ihr etwa Gebäude und Dekorationen platzieren. Außerdem spielt auch Feldarbeit eine wichtige Rolle, genau wie seichte Management-Elemente. Mit der Zeit wachsen die Siedlungen und locken neue Charaktere an, denen ihr Aufgaben zuteilen könnt.

Ebenfalls wieder mit dabei sind natürlich auch Romanzen, für die ihr insgesamt 14 mögliche Figuren zur Auswahl habt, plus zwei weitere über ein DLC.

Was denkt ihr: Schaut mir auf PS5 und Xbox Series (nochmal) rein?
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Rune Factory: Der neueste Teil der Cozy-RPG-Reihe erscheint schon bald für PS5 und Xbox Series XS Video starten   3:37

vor 32 Minuten

Rune Factory: Der neueste Teil der Cozy-RPG-Reihe erscheint schon bald für PS5 und Xbox Series X/S
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.390 Videos

Zum Kanal
Rune Factory: Guardians of Azuma

Rune Factory: Guardians of Azuma

Genre: Rollenspiel

Release: 05.06.2030 (PC, Switch, Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Disney Dreamlight Valley zeigt die Neuerungen im kostenlosen Cinderella-Update, das diese Woche erscheint Video starten   3:53

vor 20 Stunden

Disney Dreamlight Valley zeigt die Neuerungen im kostenlosen Cinderella-Update, das diese Woche erscheint
Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen Video starten   0:46

vor 5 Tagen

Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen
Fantasy-RPG aus Deutschland: Wir stellen euch Fatekeeper in 36 Sekunden vor Video starten   0:36

vor 5 Tagen

Fantasy-RPG aus Deutschland: Wir stellen euch Fatekeeper in 36 Sekunden vor
Routine: 13 Jahre nach Ankündigung soll das Sci-Fi-Horrorspiel noch dieses Jahr endlich erscheinen Video starten   2   1:30

23.08.2025

Routine: 13 Jahre nach Ankündigung soll das Sci-Fi-Horrorspiel noch dieses Jahr endlich erscheinen
Tricks der AAA-Publisher: So verlocken euch EA + Co. zu mehr Ingame-Käufen, als euch lieb ist Video starten   28:17

vor 17 Stunden

Tricks der AAA-Publisher: So verlocken euch EA & Co. zu mehr Ingame-Käufen, als euch lieb ist
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Rune Factory: Der neueste Teil der Cozy-RPG-Reihe erscheint schon bald für PS5 und Xbox Series XS Video starten   3:37

vor 30 Minuten

Rune Factory: Der neueste Teil der Cozy-RPG-Reihe erscheint schon bald für PS5 und Xbox Series X/S
Tricks der AAA-Publisher: So verlocken euch EA + Co. zu mehr Ingame-Käufen, als euch lieb ist Video starten   28:17

vor 17 Stunden

Tricks der AAA-Publisher: So verlocken euch EA & Co. zu mehr Ingame-Käufen, als euch lieb ist
Disney Dreamlight Valley zeigt die Neuerungen im kostenlosen Cinderella-Update, das diese Woche erscheint Video starten   3:53

vor 20 Stunden

Disney Dreamlight Valley zeigt die Neuerungen im kostenlosen Cinderella-Update, das diese Woche erscheint
FYNG 2026: Trailer zu unserem großen Livestream-Event Video starten   0:35

vor einem Tag

FYNG 2026: Trailer zu unserem großen Livestream-Event
GTA Online bekommt neue Erweiterung A Safehouse in the Hills Video starten   2   1:00

vor 3 Tagen

GTA Online bekommt neue Erweiterung "A Safehouse in the Hills"
Where Winds Meet: Open-World-Paradies oder Menü-Hölle? Video starten   1:05:00

vor 3 Tagen

Where Winds Meet: Open-World-Paradies oder Menü-Hölle?
Die Sims 4: Bikini Bottom-Bundle holt Spongebob mit zwei Sets in die Lebenssimulation Video starten   0:31

vor 3 Tagen

Die Sims 4: Bikini Bottom-Bundle holt Spongebob mit zwei Sets in die Lebenssimulation
Das stylische Cyberpunk-Action-Plattformer Replaced hat endlich einen Releasertermin Video starten   1     2:15

vor 3 Tagen

Das stylische Cyberpunk-Action-Plattformer Replaced hat endlich einen Releasertermin
Das sieht richtig stimmig aus! Der neue Trailer zum Silent Hill 2-Kinofilm ist da Video starten   2:15

vor 4 Tagen

Das sieht richtig stimmig aus! Der neue Trailer zum Silent Hill 2-Kinofilm ist da
Total War: Medieval 3 wurde im Trailer enthüllt und zeigt Könige, die nach der Macht greifen Video starten   1:33

vor 4 Tagen

Total War: Medieval 3 wurde im Trailer enthüllt und zeigt Könige, die nach der Macht greifen
Das nächste Opfer des Open World-Hypes: Unser Testvideo zu Metroid Prime 4 Video starten   3   18:13

vor 4 Tagen

Das nächste Opfer des Open World-Hypes: Unser Testvideo zu Metroid Prime 4
Call of Duty Black Ops 7: Story-Filmsequenz zur Season 1 des Shooters Video starten   1:25

vor 4 Tagen

Call of Duty Black Ops 7: Story-Filmsequenz zur Season 1 des Shooters
mehr anzeigen