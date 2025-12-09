Rune Factory: Der neueste Teil der Cozy-RPG-Reihe erscheint schon bald für PS5 und Xbox Series X/S

Die Rune Factory-Reihe wurde mit Guardians of Azuma Anfang des Jahres auf der Nintendo Switch und dem PC ordentlich umgekrempelt und erscheint bald auch für PS5 und Xbox Series X/S. Am 13. Februar 2026 soll es auf den neuen Plattformen losgehen. Welche technischen Änderungen ggf. mit dabei sind, ist noch unklar.

Ihr bekommt mit den neuen Versionen alle bisher veröffentlichten kostenlosen Inhalte. Die digitalen Versionen beinhalten außerdem den (eigentlich kostenpflichtigen) DLC "Rune Factory 4 Hero Outfit Bundle".

Eine physische Version für die PlayStation 5 ist ebenfalls angekündigt, erscheint aber zu einem späteren Zeitpunkt.

Was ist Rune Factory: Guardians of Azuma?

Rune Factory: Guardians of Azuma orientiert sich klar an Open World-Spielen wie etwa Zelda: Breath of the Wild, bleibt dem Kern der Reihe aber dennoch treu.

Ihr erkundet offene Areale in einer Fantasywelt im Anime-Look. Dabei kämpft ihr mit Schwert und Magie in Echtzeit gegen Monster und versucht die Welt vor einem schlimmen Schicksal zu bewahren. Die Besonderheit von Rune Factory: Guardians of Azuma sind die klassischen Cozy-Elemente.

In vier Dörfern könnt ihr etwa Gebäude und Dekorationen platzieren. Außerdem spielt auch Feldarbeit eine wichtige Rolle, genau wie seichte Management-Elemente. Mit der Zeit wachsen die Siedlungen und locken neue Charaktere an, denen ihr Aufgaben zuteilen könnt.

Ebenfalls wieder mit dabei sind natürlich auch Romanzen, für die ihr insgesamt 14 mögliche Figuren zur Auswahl habt, plus zwei weitere über ein DLC.

Was denkt ihr: Schaut mir auf PS5 und Xbox Series (nochmal) rein?