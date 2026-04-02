Neue Animal Crossing-Alternative von Hoyoverse: Petit Planet kündigt neue Beta an und ihr könnt euch jetzt registrieren

Wenn ihr einen Blick auf Petit Planet werfen möchtet, bekommt ihr bald eine Gelegenheit dazu. Der Release der gemütlichen Hoyoverse-Lebenssimulation des chinesischen Studios Mihoyo rückt immer näher, doch bevor es wirklich losgeht, startet am 21. April eine neue Beta.

Für die könnt ihr euch ab sofort auf der offiziellen Website registrieren.

In der Lebenssimulation erkundet ihr ein niedliches Universum und gestaltet eure eigenen kleinen Planeten mit jeer Menge Deko-Items und Terraforming. Dabei trefft ihr auf jede Menge bunte Charaktere, mit denen ihr euch genre-typische anfreunden könnt.

Einen Release-Termin gibt es bisher noch nicht. Petit Planet ist für PC und Mobile bestätigt.