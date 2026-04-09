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Alabaster Dawn hat endlich einen Release-Termin: Dann startet der Early Access

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Alabaster Dawn hat endlich einen Release-Termin: Dann startet der Early Access

Kevin Itzinger
09.04.2026 | 19:00 Uhr

Der Early Access-Start von Alabaster Dawn wurde im neuen Trailer bekannt gegeben – am 7. Mai 2026 ist es soweit, dann können wir auf Steam loslegen.
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