Der PS4-Exklusivtitel Horizon Zero Dawn feierte kürzlich seinen ersten Geburtstag. Um den Spielern für ein erfolgreiches Jahr und 7.6 Millionen verkaufte Einheiten zu danken, spendiert Entwickler Guerrilla Games nicht nur Gratis-Avatare, ein neues PS4-Theme und mehr, sondern außerdem ein "Ask Me Anything" on Reddit (via Wccftech). Hier stellten sich Aloy-Sprecherin Ashly Burch und Lead Writer Ben McCaw den Fragen der Fans und verrieten einige interessante Details über die Roboter-Postapokalypse.

Die Inspiration hinter HZD und The Frozen Wilds

Eine beliebte Frage ist immer, welche Inspiration einem Spiel zugrunde liegt. Im Fall von Horzion Zero Dawn und der Erweiterung The Frozen Wilds gab es jede Menge, allerdings auch zwei, die die meisten Fans überraschen dürften: die Filme Ben Hur und Die zehn Gebote.

Grund hierfür sein nicht etwa gewesen, dass Aloy besonders religiös sei, sondern vielmehr weil die Entwickler Parallelen zwischen dem, was sie tun wollten und diesen epischen Helden sahen. The Frozen Wilds wurde hingegen von 2010 - Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen inspiriert. Was genau an dem Film von Peter Hyams aus dem Jahr 1984 ben McCaw inspirierte, verriet er nicht und regte stattdessen an, zu raten.

Geschnittene Quest & Maschinen

Obwohl Horizon Zero Dawn mit Sicherheit kein kleines Spiel ist, gibt es einige Dinge, die geschnitten wurden, um es ein wenig kleiner zu machen. Die durch Bären inspirierte Frostklaue, der wir in The Frozen Wilds erstmals begegnen, sollte beispielsweise eigentlich im Hauptspiel auftauchen. Es gab zudem eine Art glühenden Vogel, der ebenfalls geschnitten wurde.

Auch die ein oder andere Quest hat es nicht ins Spiel geschafft. So war es beispielsweise angedacht, dass Aloy ihren Weg nach Oseram findet, um dort laut Ben McCaw "Leben in die Bude zu bringen". Das dürfte vor allem darauf basieren, dass Aloy selbst aus dem Matriarchat der Nora kommt und in Oseram mit einem Patriarchat konfrontiert worden wäre, in dem Frauen beispielsweise keinen Besitz haben dürfen.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Horizon ursprünglich einen Zwei-Spieler-Koop haben sollte, das Feature allerdings gestrichen wurde.

Wie geht es mit Horizon Zero Dawn weiter?

Während wir zwar wissen, dass es nach The Frozen Wilds keine weiteren Add-Ons geben soll, heißt das nicht, dass wir Aloy zum letzten Mal gesehen haben. Guerrilla Games erklärte bereits, dass das Franchise für mehrere Jahre ausgelegt sei und letzten Juli tauchte eine Stellenausschreibung aus, die auf eine Fortsetzung hindeutete.

Auch im AMA wurde die Zukunft von Horizon Zero Dawn angekratzt. Unter anderem erklärte der Lead Writer des Spiels, dass sie "mehr Hintergrundgeschichte als wir in Horizon Zero Dawn hätten einfügen können" über Charaktere wie Elizabeth und andere hätten. Er fügte außerdem hinzu, dass das Team hoffe, darauf in der Zukunft eingehen zu können.

Ashly Burch untergessen merkte an, dass sie gerne herausfinden würde, wie die Ereignisse von HZD Aloy als Charakter verändert hätten:

"Wurde sie verschlossener, vielleicht sogar nachtragend gegenüber den Stämmen? Versucht sie einen Weg zu finden mit anderen eine Verbindung aufzubauen, trotz der Unstimmigkeit im Verständnis? Was kostet sie das?"

Sicherlich Fragen, die sich nicht nur Aloys Synchronsprecherin stellt. Eine Fortsetzung zu Horizon Zero Dawn ist bisher noch nicht offiziell angekündigt. Aktuell können sich Fans allerdings damit trösten, dass Aloy einen Gastauftritt in Monster Hunter World absolviert, auch wenn die Rüstung für einige Fans enttäuschend ausfällt.

