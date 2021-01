AC Valhalla: Das Rätsel um den geheimen Bogen wurde gelöst

Nodons' Bogen gehört zu den legendären Waffen in Assassin's Creed Valhalla. Der Bogen ließ sich bisher aber nur dank des "Brute-Force-Hack" erhalten. Daraufhin setzten sich Fans das Ziel, das Rätsel um den geheimen Bogen zu lösen und den regulären Weg herauszufinden. Und das ist ihnen jetzt gelungen. Wie genau, erklärt die Fanseite Access the Animus in einem extra Video.

Hinweis: Der folgende Teil enthält Spoiler zu mächtigen Waffen und ihrer Freischaltung.

Access the Animus finden legitimen Weg zum Isu-Bogen

Die Community von Access the Animus hat wieder ein Rätsel gelöst. Nachdem sie bereits die Sprache der Isu-Zivilisation entschlüsselt haben, konnten sie dadurch auch den regulären Weg zum Isu-Bogen herausfinden.

Die Hinweise dazu gab die Collector's Edition, auf deren Inhalten sich einige Isu-Glyphen befinden. Dank der entschlüsselten Isu-Sprache übersetzen sie so die Zeichen auf der Box, die in etwa "Das Werkzeug zum Entsperren ist das Schwert" bedeuten. Im Zusammenhang mit dem Schwert im Rabenmotiv, das sich auf der Schachtel befindet, schlussfolgerten sie, dass damit Excalibur gemeint sein müsste.

Demnach benötigt Eivor das legendäre Schwert Excalibur. Das gibt nämlich mit der Item-Beschreibung "Legenden sagen, dass es alles zerstören kann." einen weiteren Hinweis. Abseits von weiteren Entschlüsselungen, war bereits durch den "Brute-Force-Hack" der Fundort des Isu-Bogens bekannt. Allerdings ließ sich der Erzhaufen im Norden der Spielwelt, in dem sich der Bogen befindet, nicht ohne Weiteres zerstören ließ. Die Beschreibung legte aber nun nahe, dass es mit Excalibur klappen könnte.

Die Theorie dahinter stimmte allerdings nur teilweise. Denn auf die Idee, mit Excalibur den unzerstörbaren Erzhaufen zu zerbrechen, kamen bereits mehrere Spieler*innen - aber ohne Erfolg. Letztendlich fehlte ein entscheidendes Detail, das die Fans schließlich durch die Übersetzung der Zeichen auf den Lithografien herausfanden: Der Erzhaufen lässt sich nur bei Sonnenuntergang mit Excalibur zerstören. Nachdem das bekannt war, stellte sich das Zerstören des Erzhaufen nicht länger als Problem dar. Damit war der Weg zu Nodon's Bogen entschlüsselt.

Die ausführliche Erklärung von Access the Animus findet ihr in diesem Video:

Link zum YouTube-Inhalt

So sieht der legitime Weg zum Nodons' Bogen aus

Besorgt euch das legendäre Schwert Excalibur. Wie das geht, erfahrt in im Excalibur-Guide (siehe unten). Besitzt ihr das Schwert, reist ihr Aussichtspunkt Brunton-Bauerturm, der in Northhymbre (nördlicher Kartenrand) zu finden ist. Begebt euch südöstlich zu dem See mit der kleinen Insel. Auf dieser Insel findet ihr einen Erzhaufen, auf den ihr während des Sonnenuntergangs mit Excalibur einschlagt. Sobald der Erzhaufen zerstört wurde, erhaltet ihr Nodons' Bogen

Weiterhin kein Bug-freies AC Valhalla

Assassin's Creed Valhalla erschien am 10. November 2020 für PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia und den PC. Die PS5-Version folgte am 19. November. Seitdem wird das Spiel von diversen Bugs geplagt und Ubisoft arbeitet nach wie vor daran, diese zu fixen.

Zuletzt verursachte der Patch 1.1.1 kaputte Gesichtsanimationen in den Zwischensequenzen. Die Entwickler sind darüber bereits informiert und arbeiten daran, das Problem wieder zu beheben.

Wie gefällt euch Nodons's Bogen? Habt ihr ihn euch auf reguläre Weise besorgt, oder den Trick angewendet?