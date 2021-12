Animal Crossing-DLC lässt euch begehbare Kleiderschränke und mehr bauen - so geht's

Wovon träumen so ziemlich alle Modefans? Natürlich vom eigenen begehbaren Kleiderschrank. Im echten Leben ist das aber für viele schwierig oder unmöglich umzusetzen: Zu wenig Platz, zu wenige Gestaltungsmöglichkeiten in der Mietwohnung. Doch in Animal Crossing hat sich ein Fan den Wunsch jetzt erfüllt – dank der neuen Inneneinrichtungs-Features des Happy Home Paradise-DLCs. Wir verraten euch, wie das klappte und zeigen euch weitere Beispiele für kreatives Innenraum-Design.

Ankleidezimmer dank Trennwand

Darum geht es: Im echten Leben gibt aktuell das Schmuddelwetter den Anreiz dazu, einen Großteil unserer Zeit drinnen zu verbringen, in Animal Crossing lädt uns der Happy Home Paradise-DLC dazu ein. Schließlich bietet er uns viele Möglichkeiten, gemütliche Ferienhäuser für unsere liebsten Bewohnerinnen und Bewohner einzurichten. Viele Fans werden richtig kreativ und stellen ihre Ideen online vor. Falls ihr Modefans seid, möchtet ihr vielleich die von Redditor Acient_Research7 nachbauen.

Trennwände für mehr Möglichkeiten: Mit dem Update kamen ganz neue Möglichkeiten ins Spiel. Erstmals kann jetzt die Raumaufteilung verändert werden. Wo wir vorher einen großen Raum hatten, nach dem Motto "deal with it", können wir jetzt Wände einziehen und zwei Bereiche voneinander trennen. Animal Crossing-Fan Ancient_Research7 hat das genutzt, um sich den Traum vom begehbaren Kleiderschrank zu erfüllen.

Das Ankleidezimmer grenzt direkt an das größere Schlafzimmer an und bietet Platz für Regale und Kleiderständer, mit denen Klamotten, Hüte und Accessoires zur Schau gestellt werden. Daneben gibt es auch noch Sitzmöglichkeiten. Besonders gelungen wirkt die Raumaufteilung zudem, weil die Akzent-Wand im Schlafzimmerbereich von großen Fenstern dominiert wird, die beim Raumtrenner enden. So sind beide Bereiche noch deutlicher optisch abgegrenzt.

Mehr zu Animal Crossing:

Nur eine von vielen Optionen

Ihr könnt mit einem Ankleidezimmer wenig anfangen? Dann werdet doch auf andere Weise kreativ. Fans haben zahlreiche andere Einsatzmöglichkeiten für die neuen Säulen und Wände gefunden. Hier seht ihr Beispiele:

Oder wie wäre es beispielsweise damit, die Küchenzeile vom Esszimmer zu trennen? Davon berichtet mamamimzy in den Kommentaren. Es gibt sicher noch einige andere Ideen, die sich jetzt umsetzen lassen.

Was habt ihr mit den Trennwänden bisher angestellt?