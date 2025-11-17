Miesester User-Score der CoD-Geschichte - Black Ops 7 erntet gerade heftiges Review-Bombing und Spieler schimpfen über Kampagne, Preis, Bugs und mehr

Call of Duty hat es im Moment nicht leicht, es gibt mit Battlefield 6 und Arc Raiders starke Konkurrenz auf dem Shooter-Schlachtfeld. Gegen die kann sich der einstige Platzhirsch dieses Mal offenbar so gar nicht durchsetzen. Zumindest sprechen die User-Reviews im Netz eine eindeutige Sprache. Auf Metacritic steht Black Ops 7 beim schlechtesten User-Score der Franchise-Geschichte.

Call of Duty: Black Ops 7 - Review Bombing erklärt: Das kritisieren CoD-Fans am neuesten Teil

Auf Steam stehen die Black Ops 7-Bewertungen aktuell nur bei 42 % positiven Bewertungen und damit auf "Ausgeglichen". Im PlayStation Store sieht es dagegen mit 3,95 von 5 Sternen fast noch richtig gut aus. Sehen wir uns allerdings die vernichtenden User-Reviews auf Metacritic an, wird es so richtig düster.

Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders

Kein anderer Haupt-Teil der Call of Duty-Reihe hatte je einen schlechteren User Score auf der Seite (außer dem DS-Port des alten Modern Warfare 3, aber der ist eben nur ein grottiger Port und außerdem haben viele User wohl auch das Spiel mit dem neuen MW3 verwechselt). Nicht einmal Modern Warfare 3 aus dem Jahr 2023 kommt schlechter weg, und das hatte auch schon arge Probleme.

Black Ops 7 steht auf Metacritic aktuell jedenfalls bei einem durchschnittlichen User-Score von gerade einmal 1.9 Punkten. Modern Warfare 3 (2023) kommt immerhin auf 2.3. Die notorisch unbeliebten Teile Vanguard und Infinite Warfare wirken daneben regelrecht großartig, sie kommen auf 3.7 beziehungsweise 4.4 Punkte.

"Schlechtestes Spiel des Jahres 2025": Schauen wir uns die User Reviews etwas genauer an, gibt es jede Menge gute Gründe für die üblen Bewertungen. Am häufigsten werden die folgenden Punkte genannt:

Preis : Der neueste Call of Duty-Teil schlägt offiziell mit 79,99 Euro zu Buche und das schmeckt vielen Fans überhaupt nicht. Vor allem nicht, weil die gebotene Qualität und der Inhalt eben nicht stimmt, wie es fast einstimmig in den Reviews heißt.

: Der neueste Call of Duty-Teil schlägt offiziell mit 79,99 Euro zu Buche und das schmeckt vielen Fans überhaupt nicht. Vor allem nicht, weil die gebotene Qualität und der Inhalt eben nicht stimmt, wie es fast einstimmig in den Reviews heißt. Kampagne : Die Singleplayer-Story fällt bei beinahe allen (Ex-)Fans durch. Egal, ob es um die eigentliche Geschichte oder das Drumherum geht. Die fehlende Pause-Funktion, keine klassischen Rücksetzpunkte, der Online-Zwang und noch sehr viel mehr wird hier kritisiert.

: Die Singleplayer-Story fällt bei beinahe allen (Ex-)Fans durch. Egal, ob es um die eigentliche Geschichte oder das Drumherum geht. Die fehlende Pause-Funktion, keine klassischen Rücksetzpunkte, der Online-Zwang und noch sehr viel mehr wird hier kritisiert. Bugs : Der Multiplayer-Modus von Black Ops 7 kommt eigentlich noch am besten weg, hat aber ebenfalls massive Probleme. Die Balance sei unausgereift, es komme sehr oft zu Glitches und jeder Menge Bugs, heißt es in den Kommentaren.

: Der Multiplayer-Modus von Black Ops 7 kommt eigentlich noch am besten weg, hat aber ebenfalls massive Probleme. Die Balance sei unausgereift, es komme sehr oft zu Glitches und jeder Menge Bugs, heißt es in den Kommentaren. KI-Slop : Die Nutzung von sogenannter KI beim Erstellen von Calling Card-Bildern und Belohnungen wurde von Activision und seinen CoD-Studios zwar nicht verschleiert, erntet aber trotzdem massive Kritik. Erst recht zu diesem Preis erwarten Fans dann doch höhere Qualität und keine billigen Platzhalter.

: Die Nutzung von sogenannter KI beim Erstellen von Calling Card-Bildern und Belohnungen wurde von Activision und seinen CoD-Studios zwar nicht verschleiert, erntet aber trotzdem massive Kritik. Erst recht zu diesem Preis erwarten Fans dann doch höhere Qualität und keine billigen Platzhalter. SBMM : Das Match-Making wird ebenfalls massiv kritisiert, und zwar von allen Seiten. Offenbar funktioniert das offene Spielen ohne Skill-Based-Matchmaking nicht so wie erhofft.

: Das Match-Making wird ebenfalls massiv kritisiert, und zwar von allen Seiten. Offenbar funktioniert das offene Spielen ohne Skill-Based-Matchmaking nicht so wie erhofft. Festplatten-Speicherplatz: Dass allein für den Singleplayer-Teil offenbar 150 GB Speicherplatz flöten gehen, kommt natürlich auch nicht gut an.

Dagegen wirkt es fast schon egal, dass Black Ops 7 den größten Trophäen-Fehler der CoD-Reihe wiederholt und PS5-Spieler*innen im Regen stehen lässt.

Wie Call of Duty: Black Ops 7 in unserem großen GamePro-Test abgeschnitten hat, könnt ihr euch hier durchlesen.

Das Einzige, was die meisten Call of Duty-Fans nicht in Grund und Boden kritisieren, scheint der Zombies-Modus zu sein. Der habe sich zwar mit den Jahren ebenfalls sehr weit von seinen einstigen Wurzeln entfernt, mache aber immer noch am meisten Spaß. Ob es sich dafür aber lohnt, so viel Geld auszugeben, wenn der Rest so hart kritisiert wird, müssen natürlich alle für sich selbst entscheiden.

Wie findet ihr das neue Call of Duty? Was gefällt euch daran, was nicht?