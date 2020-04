Animal Crossing New Horizons: Alle Songs von K.K. im Überblick

In unserem Animal Crossing: New Horizons-Guide zeigen wir euch alle Songs des singenden und Gitarre spielenden Hunds K.K. in einer Liste (via Polygon).

Wie K.K. Slider auf eure Insel kommt

Die Kurzfassung: Ihr müsst zunächst das Service-Center in das Rathhaus umgebaut haben. Anschließend erzählt euch Tom Nook über seinen Wunsch, K.K. zu begegnen. Um den knuddeligen Musiker schließlich auf eure Insel zu locken, müsst ihr euer Insel-Image erhöhen und auf insgesamt drei Sterne bringen.

Euer Rating erhöht ihr, indem ihr:

eure Insel mit dekorativen Items schmückt

sämtliche Gebäude freischaltet und erweitert

alle 10 Bewohner auf eure Insel ziehen lasst

auf eine vielfältige Vegetation achtet: Pflanzt viele unterschiedliche Blumen und kreuzt sie, pflanzt alle Fruchtbäumne, zupft Unkraut (wirkt sich negativ aufs Rating aus)

Was ihr über K.K.'s Sons wissen müsst

Woher bekomme ich die Songs? Einige Songs könnt ihr bereits via Nook-Shopping am Automaten im Zelt beziehungsweise Service-Center kaufen. Pro Tag wird euch hier ein zufälliges Lied angeboten, das euch am nächsten Tag per Post zugesendet wird.

Exklusive Lieder von K.K.: Eine Handvoll Songs erhaltet ihr allerdings nur von K.K. selbst: Performt er samstags auf eurer Insel, dann drückt er euch anschließend einen in die Hand. Diese exklusiven Lieder sind:

Animal City

Drivin

Welcome Horizons (bekommt ihr, wenn K.K das erste Mal auf eure Insel kommt)

K.K. Birthday (bekommt ihr nur an eurem Geburtstag, den ihr ganz zu Beginn des Spiels angeben müsst)

Was mache ich mit den Songs? Die Cover der Lieder könnt ihr entweder als Deko für eure Wohnung nutzen, oder ihr spielt sie in euren eigenen Vier-Wänden ab, indem ihr sie in einen Kassettenspieler einwerft.

K.K.'s Lieder - Komplette Song-Liste für New Horizons

Agent K.K. Aloha K.K. Animal City Bubblegum K.K. Café K.K. Comrade K.K. DJ K.K. Drivin' Farewell Forest Life Go K.K. Rider Hypno K.K. I Love You Imperial K.K. K.K. Adventure K.K. Aria K.K. Ballad K.K. Bazaar K.K. Birthday K.K. Blues K.K. Bossa K.K. Calypso K.K. Casbah K.K. Chorale K.K. Condor K.K. Country K.K. Cruisin' K.K. D&B K.K. Dirge K.K. Disco K.K. Dixie K.K. Étude K.K. Faire K.K. Flamenco K.K. Folk K.K. Fusion K.K. Groove K.K. Gumbo K.K. House K.K. Island K.K. Jazz K.K. Jongara K.K. Lament K.K. Love Song K.K. Lullaby K.K. Mambo K.K. Marathon K.K. March K.K. Metal K.K. Milonga K.K. Moody K.K. Oasis K.K. Parade K.K. Ragtime K.K. Rally K.K. Reggae K.K. Rock K.K. Rockabilly K.K. Safari K.K. Salsa K.K. Samba K.K. Ska K.K. Sonata K.K. Song K.K. Soul K.K. Steppe K.K. Stroll K.K. Swing K.K. Synth K.K. Tango K.K. Technopop K.K. Waltz K.K. Western King K.K. Lucky K.K. Marine Song 2001 Mountain Song Mr. K.K. My Place Neapolitan Only Me Pondering Rockin' K.K. Señor K.K. Soulful K.K. Space K.K. Spring Blossoms Stale Cupcakes Steep Hill Surfin' K.K. The K. Funk To the Edge Two Days Ago Wandering Welcome Horizons Wild World

Was euch in Animal Crossing: New Horizons ebenfalls interessieren dürfte

Wir haben April und wie euch sicherlich schon aufgefallen ist, könnt ihr aktuell Kirschblüten sammeln. In unserem Guide erklären wir euch, was ihr mit den Kirschblüten anfangt. In einem anderen Artikel zählen wir alle neuen April-Frische, -Käfer, -Events und mehr für euch auf.