Animal Crossing: 22 Bewohner, die wir in New Horizons schmerzlich vermissen

Animal Crossing: New Horizons bietet bereits viele Charaktere. Wer die Reihe kennt, der weiß allerdings, dass so einige fehlen. Nachdem wir uns bereits besondere Besucher angeschaut haben, wollen wir jetzt noch einmal zeigen, wer noch so alles in der Switch-Version fehlt.

Falls euch ein Charakter in dieser Auflistung fehlt, haben wir diesen bestimmt schon in unserer ersten Liste erwähnt:

3 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: 17 besondere Besucher, die wir in New Horizons vermissen

Divahua & Farley

Erster Auftritt: Animal Crossing: Let's Go to the City (Divahua), Animal Crossing (Farley)

Animal Crossing: Let's Go to the City (Divahua), Animal Crossing (Farley) Letzter Auftritt: Animal Crossing: Let's Go to the City (Divahua), Animal Crossing (Farley)

Animal Crossing: Let's Go to the City (Divahua), Animal Crossing (Farley) Tier: Hund (Divahua), Unbekannt (Farley)

Hund (Divahua), Unbekannt (Farley) Job: Brunnengötter

Das sind Divahua & Farley: Beide befinden sich in Let's Go to the City respektive dem GameCube-Teil im Brunnen der Stadt. Dort konntet ihr auf unterschiedliche Methoden an die Gold-Axt kommen.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr? Ausgeschlossen! Es gibt keinen Brunnen mehr und auch an eine Gold-Axt kommt man mittlerweile durch andere Methoden.

Fiete, Ralle & Schorsch

Erster Auftritt: Animal Crossing: Pocket Camp

Animal Crossing: Pocket Camp Letzter Auftritt: Animal Crossing: Pocket Camp

Animal Crossing: Pocket Camp Tier: Krähe

Krähe Job: Betreiber von OK Motors

Das sind Fiete, Ralle & Schorsch: Die drei Krähen sind die Betreiber von OK Motors. Sie haben im Grunde die Rolle, die Tom Nook in New Horizons übernimmt. Denn sie sind unter anderem zuständig dafür, die Größe des Innenraums und die äußere Gestaltung des Wohnmobils bei Pocket Camp anzupassen.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr? Sehr, sehr unwahrscheinlich! Die drei Krähen haben eigentlich keine Rolle mehr auf der Insel. Es gibt keine Wohnmobile, weshalb es auch OK Motors nicht braucht.

Flip

Erster Auftritt: Animal Crossing

Animal Crossing Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Affe

Affe Job: Schaffner am Bahnhof

Das ist Flip: Der freundliche Affe hat euch am Bahnhof eurer Stadt begrüßt. Dort war er dafür zuständig, um das Reisen in andere Städte durch die Memorycard (GameCube) beziehungsweise über eine Internetverbindung (Nintendo 3DS) durchzuführen.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr? Ausgeschlossen! Flips Rolle existiert in New Horizons nicht mehr beziehungsweise wurde durch die beiden Dodos Udo und Bodo ausgetauscht.

Harry & Wuff

Erster Auftritt: Animal Crossing

Animal Crossing Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Hund

Hund Job: Polizist

Das sind Harry & Wuff: Die beiden Hunde sind zuständig für die Ordnung in eurer Stadt. Als Polizisten haben sie eine eigene Wache und lassen euch dort sehen, welcher Besucher gerade in der Stadt sind und welche Fundsachen abgegeben wurden.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr? Ausgeschlossen! Harry und Wuff sind für die Insel in New Horizons nicht notwendig. Fundsachen landen in der Kiste im Servicecenter und Ansagen, wer der besondere Besucher am heutigen Tag ist, könnten von Melinda vielleicht irgendwann mal in der morgendlichen Inseldurchsage übernommen werden.

Lotte, Lore & Bonnie

Erster Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Kappa

Kappa Job: Rezeptionistinnen/Verkäuferinnen

Das sind Lotte, Lore und Bonnie: Die Kappafamilie lebt auf einer entfernten Insel, die von Tourismus lebt. Familienoberhaupt Käpten bringt die Touristen per Schiff auf die kleine Insel von Törtel, die exotische Früchte beheimatet. Die Familie kümmert sich dann um die Rezeption und den Shop.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr? Eher wahrscheinlich! Früher oder später muss Nintendo die beliebte Minispiel-Insel zurückbringen.

Käpten

Erster Auftritt: Animal Crossing

Animal Crossing Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Kappa

Kappa Job: Seefahrer/Busfahrer/Taxifahrer

Das ist Käpten: Der liebevolle Kappa mag nichts lieber als mit irgendetwas zu fahren. Am wohlsten fühlt er sich aber in seiner Jolle mit der er euch in New Leaf auf die Insel seiner Familie bringt, um exotische Früchte zu sammeln und Minispiele zu spielen.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr? Eher wahrscheinlich! Früher oder später könnte Käpten wieder zurückkehren und uns als Seemann zu einer Insel ohne Flughafen bringen. Vor allem wenn die Insel seiner Familie zurückkehren sollte, ist auch Käpten am Start.

Kofi

Erster Auftritt: Animal Crossing: Wild World

Animal Crossing: Wild World Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Taube

Taube Job: Barista

Das ist Kofi: Die Taube Kofi arbeitet als Barista in ihrem eigenen Café. Das ist je nach Teil entweder im Museum integriert (Wild World, Let's Go to the City) oder ein eigenes Gebäude (New Leaf). Im letzten Ableger konnte man dort sogar in einem Minispiel einen Nebenjob annehmen.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr? Sehr wahrscheinlich! Seit Release können Bewohner in zufälligen Monologen von Kofi und seinem unverwechselbarem Kaffee schwärmen. Hinweise auf das Café wurden auch in Dataminer-Leaks entdeckt.

Moritz

Erster Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Hund

Hund Job: Akademie des schönen Hauses-Mitarbeiter

Das ist Moritz: Der scheue und sehr auf Ordnung schauende Hund Moritz ist der Bruder von Melinda. Er war in New Leaf der Aufseher im AdsH-Musterdorf. Ein Ort in dem man sich die Häuser von anderen anschauen konnte, die man per StreetPass getroffen hatte.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr? Eher unwahrscheinlich! StreetPass ist eine Funktion, die es auf der Switch nicht mehr gibt. Aber Moritz sollte irgendwann wieder mal für ein Event zurückkehren, da er eben auch mit Melinda verwandt ist.

Peter, Peggy und Pelly

Erster Auftritt: Animal Crossing

Animal Crossing Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Pelikan

Pelikan Job: Postamt

Das sind Peter, Peggy und Pelly: Die Pelikane haben in jedem Spiel das Postamt und das Ausliefern von Briefen übernommen.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr? Ausgeschlossen. Es gibt einfach keinen Grund mehr dafür, dass die Pelikane auf der Insel arbeiten. Dodo Airlines übernimmt den Versand von Briefen über das Internet.

Samselt

Erster Auftritt: Animal Crossing: Wild World

Animal Crossing: Wild World Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Axolotl

Axolotl Job: Psychologe und Teilzeit-Comedian

Das ist Dr. Samselt: Der Psychologe hat einen Drang zur seltsamen Comedy. Denn er ist Komiker und hat euch durch seine Witze im Club "Kalauer" Emotionen beigebracht.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr? Sehr sehr unwahrscheinlich! Emotionen gibt es zwar immer noch, aber diese bringen jetzt zufällig die Bewohner bei. Dr. Samselt könnte höchstens noch als Gast im Café auftreten, wenn das dann irgendwann einmal hinzugefügt wird.

Signor Resetti und Don Resetti

Erster Auftritt: Animal Crossing

Animal Crossing Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Maulwurf

Maulwurf Job: Mitarbeiter im Büro für unerlaubtes Ausschalten

Das sind Signor und Don Resetti: Die beiden Maulwürfe sind Urgesteine in der Animal Crossing-Reihe. Sie kamen immer dann zum Vorschein, wenn das Spiel beendet wurde ohne abzuspeichern. Beim nächsten Start haben sie Spieler*innen mehrere Minuten lang angemeckert, dass sie doch speichern sollen.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr? Sehr unwahrscheinlich, denn theoretisch sind sie schon im Spiel. Das Büro für unerlaubtes Ausschalten wird aufgrund des automatischen Speicherns nicht mehr benötigt. Stattdessen leiten sie jetzt den Rettungsservice. Als Charaktermodell tauchen die beiden im Spiel aber nicht auf.

Törtel

Erster Auftritt: Animal Crossing

Animal Crossing Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Schildkröte

Schildkröte Job: Pensionierter Bürgermeister

Das ist Törtel: Die rüstige Schildkröte war vor New Leaf stets der Bürgermeister der Stadt. Mit New Leaf ist er in Rente gegangen und hat den Job den Spieler*innen überlassen. Jetzt ist er Host und Besitzer einer eigenen Insel und macht Touren auf andere Inseln mit Minispielen. Fans hatten vor Release von New Horizons Angst, dass ein Grabstein das Ende von Törtel bedeuten könnte:

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr? Eher wahrscheinlich! Früher oder später muss Nintendo die Insel mit den Minispielen wieder zurückbringen.

12 1 Mehr zum Thema Oh oh, in Animal Crossing gibt es einen Grabstein & Fans haben Angst

Trude

Erster Auftritt: Animal Crossing: Wild World

Animal Crossing: Wild World Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Pudel

Pudel Job: Friseurin

Das ist Trude: Der Pudel hat den Friseursalon Shampudel geleitet und zufällige Frisuren basierend auf Antworten auf ihre Fragen geschnitten.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr? Ausgeschlossen! Trude ist seit New Horizons hoffnungslos arbeitslos. Spieler*innen können die Frisur nicht nur gezielt bestimmen sondern jederzeit über einen Spiegel wechseln.

Welche Stadtbewohner vermisst ihr noch und welche der oben genannten wünscht ihr euch am meisten zurück?