In Animal Crossing: New Horizons treffen wir täglich Besucher und mit jedem Update kommen immer wieder altbekannte Gesichter dazu. Da kommt die Frage auf: Wie viele Gäste aus den alten Spielen bleiben denn noch übrig? GamePro beantwortet sie für euch.

Animal Crossing lebt von seinem verrückten Cast aus bunten Tieren mit eigenen Persönlichkeiten. Wir zeigen euch im folgenden, wer noch alles zurückkommen kann und wie wahrscheinlich das ist.

Hinweis: Die Liste bezieht sich wirklich nur auf Charaktere, die Besucher sind oder unter bestimmten Umständen dann zu permanenten Bewohnern werden, wie Smeralda. Deshalb fehlen in der Liste zum Beispiel Charaktere wie Törtel, Käpten, Moritz oder Kofi.

Bartholo

Erster Auftritt: Animal Crossing

Animal Crossing Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tiere: Biber

Biber Job: Angelturnier-Leiter

Das ist Bartholo: Er ist ein Biber, der nichts anderes liebt, als zu angeln. Fans vermuten zudem, dass er der Vater von Lormeus ist.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr: Ausgeschlossen. Sein vermeintlicher Sohn Lormeus hat das Angelturnier mittlerweile übernommen.

Blanka

Erster Auftritt: Animal Crossing

Animal Crossing Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Katze

Katze Job: Aprilscherz-Host

Das ist Blanka: Die gruselige Katze ohne Gesicht hat in den alten Teilen ihr Gesicht verloren und ihr musstet ihr ein neues malen. In New Leaf war sie der Host des Aprilscherz-Event am 1. April

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr: Sehr wahrscheinlich. Da Nintendo bereits bestätigt hat, dass jedes Jahr neue Events stattfinden, sollten 2021 die Aprilscherze wieder dabei sein und damit auch Blanka.

Carleon

Erster Auftritt: Animal Crossing: Let's Go to the City

Animal Crossing: Let's Go to the City Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tiere: Chamäleon

Chamäleon Job: Insektikusturnier-Leiter

Das ist Carlson: Er ist ein Chamäleon, der nichts anderes liebt, als Insekten zu fangen. Fans vermuten zudem, dass er der Vater von Carlson ist.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr: Ausgeschlossen. Sein vermeintlicher Sohn Carlson hat das Insektenturnier mittlerweile übernommen.

Chris

Erster Auftritt: Animal Crossing

Animal Crossing Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Rentier

Rentier Job: Weihnachtsmann

Das ist Chris: Das Rentier mimt in der Animal Crossing-Welt den Weihnachtsmann und ist der Host des Weihnachtsfest "Spielzeugtag".

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr: Sicher. Sein Gesicht war bereits bei der Ankündigung eines kommenden Updates zu sehen. Chris kehrt im Dezember zu Weihnachten zurück.

Fred

Erster Auftritt: Animal Crossing: Wild World

Animal Crossing: Wild World Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Otter

Otter Job: AdsH-Beauftragter

Das ist Fred: Der Otter liebt nichts mehr als schön gestaltete Häuser. Er ist Beauftragter der Akademie des schönen Hauses (AdsH) und bewertet euer Heim. Er kann euch auch Tipps für eine bessere Gestaltung geben.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr: Ausgeschlossen. Die Akademie des schönen Hauses agiert nur noch per Post in New Horizons.

Gernod

Erster Auftritt: Animal Crossing

Animal Crossing Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Truthahn

Truthahn Job: Chefkoch

Das ist Gernod: Der Truthahn ist Chefkoch und bei ihm dreht sich alles um Essen. Er leitete in der Vergangenheit das Herbstfest.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr: Sehr wahrscheinlich, wenn sich Datamining bestätigt. So soll es in Zukunft Kochrezepte und anbaubares Gemüse geben. Was passt da besser als ein Chefkoch-Truthahn.

Grazia

Erster Auftritt: Animal Crossing

Animal Crossing Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Giraffe

Giraffe Job: Modedesignerin/Händlerin

Das ist Grazia: Sie kommt aus der Großstadt und ist auf der Suche nach neuen Modetalenten. Sie selbst ist Leiterin von Grazias Grazie, einem Modeladen für besondere Designer-Klamotten. Grazia war Minnas Mentorin und Chefin, wenn der Igel für sie gearbeitet hat.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr: Eher unwahrscheinlich. Die Rolle von Grazia mit ihrem Modetest hat Minna mittlerweile übernommen.

Helios

Erster Auftritt: Animal Crossing: Let's Go to the City

Animal Crossing: Let's Go to the City Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Seelöwe

Seelöwe Job: Straßenverkäufer und Pfadfinderleiter

Das ist Helios: Der Seelöwe hat über die Reihe hinweg mehrere Rollen eingenommen und Items verkauft beziehungsweise dem Spieler Abzeichen für erreichte Achievements gegeben.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr: Ausgeschlossen. Die Items, die er verkauft, gibt es bei Reiner zum Feuerwerksevent. Und die Abzeichen lassen sich jetzt als Meilensteine in der NookPhone-App einlösen.

Jakob

Erster Auftritt: Animal Crossing

Animal Crossing Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Geist

Geist Job: Prinz von Halloween

Das ist Jakob: Der Geist mit Kürbiskopf hat sich selbst zum Prinz von Halloween ernannt und leitet das Halloween-Event.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr: Sicher. Sein Gesicht war bereits bei der Ankündigung des kommenden Updates im Herbst zu sehen. Spätestens im Oktober kehrt Jakob zurück.

Karlotta

Erster Auftritt: Animal Crossing: Happy Home Designer

Animal Crossing: Happy Home Designer Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Otter

Otter Job: Einrichtungs-Expertin

Das ist Karlotta: Sie wurde in Happy Home Designer das erste Mal eingeführt und ist Mitarbeiterin bei ImmoNook. Sie leitet die Spieler*innen durch das Einrichten von Häusern und gibt dazu Tipps.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr: Eher unwahrscheinlich. Die ImmoNook gibt es in New Horizons in der Form nicht mehr und das gezielte Einrichten von Häusern für Bewohner gibt es in New Horizons bisher nicht.

Katja

Erster Auftritt: Animal Crossing: Wild World

Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Katze

Katze Job: Verlorenes/Reisendes Kätzchen

Das ist Katja: Sie ist ein Kätzchen, das auftauchen kann, wenn ihr aus dem Mehrspielermodus wieder in eure Stadt zurückkehrt. Wenn ihr mit ihr redet, könnt ihr von ihr besondere Möbelstücke bekommen.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr: Eher wahrscheinlich. Katja ist ein beliebter Charakter unter Fans. Sie würde zudem weiter Reize schaffen, den Mehrspieler-Modus zu nutzen.

Kitty

Erster Auftritt: Animal Crossing: Wild World

Animal Crossing: Wild World Letzter Auftritt: Animal Crossing: Let's Go to the City

Animal Crossing: Let's Go to the City Tier: Katze

Katze Job: Verlorenes Kätzchen

Das ist Kitty: Sie ist die Mutter von Katja und nach einem Besuch in einer anderen Stadt, wird sie von ihrem Kind gesucht. Ihr müsst Katja wieder mit Kitty vereinen und bekommt so besondere Items.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr: Ausgeschlossen. Sie hatte ihren letzten Auftritt in Let's Go to the City und mittlerweile reist ihre Tochter alleine. Sie braucht also Kitty nicht mehr.

Pavo

Erster Auftritt: Animal Crossing: Let's Go to the City

Animal Crossing: Let's Go to the City Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Pfau

Pfau Job: Feiertagsbesucher (Karneval)

Das ist Pavo: Er ist ein Tänzer an Karneval und ist auch auf dem Cover von K.K. Samba zu sehen.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr: Sicher. Sein Gesicht war bereits bei der Ankündigung eines kommenden Updates zu sehen. Nächstes Jahr zu Karneval wird Pavo sicher dabei sein.

Schnemil

Erster Auftritt: Animal Crossing

Animal Crossing Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons Tier: Schneemann

Schneemann Job: Schneemann

Das ist Schnemil: Der lebendige Schneemann möchte von euch komplett zusammengebaut werden. Macht ihr es perfekt, bekommt ihr Bauanleitungen und Riesenschneeflocken.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr: Sicher. Rein technisch ist Schnemil sogar schon im Spiel enthalten. Sobald der Dezember beginnt oder ihr per Zeitreise jetzt schon springt, könnt ihr Schnemil treffen.

Sigrid

Erster Auftritt: Animal Crossing

Animal Crossing Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Wildschwein

Wildschwein Job: Rübenverkäuferin

Das ist Sigrid: Die alte Wildschweindame war in jedem Spiel dafür zuständig Sonntags Rüben zu verkaufen.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr: Ausgeschlossen. Sigrid hat mittlerweile das Familiengeschäft an Enkelin Jorna übergeben.

Smeralda

Erster Auftritt: Animal Crossing

Animal Crossing Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Panther

Panther Job: Wahrsagerin

Das ist Smeralda: Sie ist die Wahrsagerin der Reihe und sagt euch jeden Tag eure Zukunft voraus.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr: Seit dem neuesten Update wieder wahrscheinlicher. Denn das Glückssystem und das Stolpern wurde wieder hinzugefügt. Smeralda könnte bald wieder dabei sein.

Winci

Erster Auftritt: Animal Crossing

Animal Crossing Letzter Auftritt: Animal Crossing: New Leaf

Animal Crossing: New Leaf Tier: Walross

Walross Job: Reisender Künstler

Das ist Winci: Er ist ein verschlafenes Walross, das ihr im Traum treffen könnt. So konntet ihr beim Schlummern bei ihm Designs speichern, die die Spieler*innen auf ihrer Insel nutzen.

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr: Ausgeschlossen. Er hätte im letzten Update dabei sein müssen, jedoch wurde er einfach durch das Designterminal ausgetauscht.

Das sind alle besonderen Besucher aus alten Spielen, die noch in New Horizons fehlen. Ist da euer Liebling dabei?